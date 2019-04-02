Пушилин после выборов на Украине заговорил о возвращении Донбасса в состав России

Сверхзадачей Донбасса является возвращение в Россию в качестве полноценного члена семьи, иллюзий от выборов президента Украины в Донецкой народной республике не испытывают, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

На вопрос о том, какая у ДНР сверхзадача, Пушилин ответил, что хочет «вернуть республику в Россию как полноценного члена семьи». «И вижу в этом единственный путь Донбасса», – сказал он в интервью «Комсомольской правде».

Он также заметил, что Донбассу не важно, кто станет президентом Украины.

«Никаких иллюзий мы не испытываем, изменений к лучшему не ждем. Кто бы ни победил. Повестка для Украины диктуется извне, ни о какой самостоятельности, даже ради инстинкта самосохранения, там нет. Донбасс должен рассчитывать на себя и своего союзника, проверенного пятью годами – это Россия», – заявил Пушилин.

В январе Пушилин заявил, что процесс интеграции республики фактически необратим. Перед этим он заявил о переходе процесса интеграции ДНР с Россией в интенсивную фазу.