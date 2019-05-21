Грызлов рассказал, как Зеленский может прекратить обстрелы в Донбассе

Новый президент Украины Владимир Зеленский может прекратить обстрелы и вооруженные провокации в Донбассе, просто отдав приказ о прекращении огня, заявил полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов.

«Уже сейчас, до встречи Контактной группы, новый президент Украины может использовать свои полномочия, чтобы прекратить обстрелы и вооруженные провокации со стороны ВСУ. Для этого украинскому президенту достаточно отдать приказ о прекращении огня собственным силовикам», – заявил Грызлов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что, «к сожалению, накануне смены власти в Киеве события развивались в ином направлении». «ВСУ вновь активизировали огонь по гражданским объектам. И это совершенно ясно отражено в отчетах СММ ОБСЕ», – отметил он.

Также Грызлов заявил, что Россия пока не видит реальных изменений в позиции новых властей Украины по Минским соглашениям. «Если новая киевская власть, в отличие от предыдущей, действительно хочет выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, это можно только приветствовать. Но пока мы еще не видим реальных изменений», – заявил Грызлов журналистам, передает РИА «Новости».

Он обратил внимание на то, что украинские власти «продолжают держать в заключении людей, которых обещали освободить, передать в Донбасс еще в декабре 2017 года».

«Фактически Киев взял людей в заложники. Один из них погиб, был убит в заключении, жизнь других, по имеющимся данным, продолжает находиться под угрозой. Киев сам заблокировал диалог по вопросам обмена, не выполнив свои обязательства. Если новая власть хочет разблокировать эту гуманитарную работу, ей нужно освободить тех удерживаемых лиц, кого она обязалась освободить», – заявил Грызлов.

Напомним, Владимир Зеленский, в понедельник вступивший в должность президента Украины, предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях. Он также заявил, что «нет правильных или неправильных» украинцев и призвал нацию к единству.