Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.0 комментариев
ВСУ нанесли удар по зданию школы в Запорожской области
Украинские военные обстреляли образовательное учреждение в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Балицкий подтвердил факт обстрела. «В Васильевском муниципальном округе противник ударил по зданию средней школы № 3, повреждено остекление, пострадавших нет», – сообщил глава Запорожской области в канале на платформе Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая украинский беспилотник врезался в здание школы в городе Васильевке.
В феврале вооруженные силы Украины нанесли удар по другому учебному заведению этого населенного пункта.
В январе губернатор региона Евгений Балицкий назвал атаку беспилотников на школу в Каменке-Днепровской вопиющим актом террора.