Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.5 комментариев
Балицкий назвал удар ВСУ по школе актом террора
В Запорожской области три дрона ВСУ атаковали школу во время уроков
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о целенаправленном ударе ВСУ по школе, когда в здании находились дети и педагоги.
Вооруженные силы Украины совершили атаку на школу № 1 «Скифия» в Каменке-Днепровской Запорожской области, передает ТАСС. В момент удара в учебном заведении находились пятнадцать учеников и десять учителей, никто из них не пострадал.
Губернатор Евгений Балицкий заявил: «ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, где в учебное время находятся дети и педагоги. Применение трех беспилотных летательных аппаратов по школе является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права и не имеет никаких оправданий. Целью был явно мирный объект социальной инфраструктуры».
Он уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы. По словам Балицкого, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности школьников и педагогов, а также для оперативного восстановления повреждений здания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об уничтожении нескольких десятков солдат двух элитных подразделений ВСУ в Запорожской области за трое суток. В 25 населенных пунктах Херсонской области произошло отключение электроснабжения из-за технического сбоя на подстанции в Запорожской области.