Собянин оценил работу штаба общественной поддержки «Единой России»

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с членами штаба «Единой России»

По словам градоначальника, поступающие от жителей столицы вопросы не остаются без внимания и становятся основой для конкретных решений, передает РИА Новости.

«Тысячи людей приходят в штаб, чтобы поделиться своими бедами, заботами и, самое главное, что ни один из этих вопросов не пропадает, берется на заметку, отрабатывается, и я уверен, что это будет частью нашей предвыборной кампании, и, самое главное, реальной программой действий», – сказал Собянин.

Мэр Москвы выразил надежду на успех «Единой России» на выборах в Государственную думу. При этом одним из важнейших условий дальнейшей работы партии он назвал сохранение постоянной связи депутатов с жителями столицы.

«Мы будем о них заботиться и выполнять все наказы, которые нам дали. Огромное количество экспертов вокруг штаба сложилось уже. Это профессионалы, люди разных профессий - и здравоохранения, и образования, и транспорта, и жилищно-коммунального хозяйства, которые способны компетентно отвечать на все вопросы», – подчеркнул Собянин.

Особое внимание мэр уделил непосредственному общению представителей штаба с горожанами. По его словам, личные встречи позволяют лучше понимать реальные проблемы жителей и совместно искать способы их решения.

«(Вы) реально слышите, что люди говорят, и приносите (обращения) в штаб для того, чтобы вместе по этим вопросам работали, это очень важно», – заявил он.

Собянин подчеркнул, что взаимодействие с москвичами не должно ограничиваться письменными или дистанционными обращениями. Постоянный прямой контакт, по его мнению, важен в том числе для осознанного участия граждан в выборах.

«Важен такой постоянный, непосредственный контакт с людьми, с москвичами. Я думаю, что они в ответ на вашу активность также активно придут на выборы, сделают свой осознанный выбор», – резюмировал мэр.

Заместитель председателя Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Петр Толстой, в свою очередь, поблагодарил кандидатов, участников спецоперации и организаторов встреч, проходивших на площадке Штаба общественной поддержки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центризбирком утвердил федеральный список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в Госдуму. Делегаты партийного съезда приняли новую народную программу. Президент России Владимир Путин пожелал единороссам успехов на предстоящем голосовании.