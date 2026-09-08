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Арест судна «Профессор Молчанов» не повлиял на научную работу РГО
Арест «Профессора Молчанова» не повлиял на работу РГО
Задержание научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в Норвегии не помешало экспедиции Русского географического общества (РГО) полностью выполнить запланированные работы на Шпицбергене, рассказал руководитель экспедиции РГО на архипелаг Павел Филин.
Арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» не отразился на планах экспедиции Русского географического общества. Руководитель экспедиции на Шпицберген Павел Филин пояснил, что участники прибыли на архипелаг предыдущим рейсом и наблюдали за происходящим со стороны, передает РИА «Новости».
«Мы со стороны наблюдали всю разворачивавшуюся ситуацию. Мы прекрасно отработали, посетили все поселки, которые связаны с российской деятельностью на Шпицбергене», – рассказал Филин.
Он добавил, что специалисты успешно завершили описание объектов историко-культурного наследия.
Напомним, судно «Профессор Молчанов» задержали в норвежском порту Баренцбург по иску украинской компании «Нафтогаз». Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил о намерении адвокатов обжаловать арест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Шпицбергена сообщили о возвращении в Россию 69 граждан России с арестованного судна. Вечером их встретил в Мурманске глава региона Андрей Чибис.