Москва призвала не оставить безнаказанным обстрел съемочной группы ВГТРК

Вооруженное нападение украинских военных на съемочную группу Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) под Донецком не должно остаться безнаказанным, заявило Министерство иностранных дел России.

«Украинские силовики в очередной раз совершили умышленное вооруженное нападение на представителей СМИ, что является грубейшим нарушением норм гуманитарного права. Подобные преступления не должны оставаться безнаказанными», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Москва отметила, что со стороны профильных международных институтов, прежде всего, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, не было никакой реакции на обстрел российских журналистов.

«Это тем более странно, что в последнее время представитель находит время на публичные оценки контртеррористических операций в Крыму, силясь обнаружить мнимых журналистов среди подозреваемых в террористической деятельности. Реальная же угроза жизни профессиональным сотрудникам СМИ в его поле зрения не попадает», – указали в Министерстве.

Напомним, съемочная группа ВГТРК попала в субботу под обстрел украинского снайпера в районе села Спартак под Донецком, никто не пострадал.