В ДНР обвинили ВСУ в намеренном обстреле журналистов под Донецком

Вооруженные силы Украины целенаправленно усилили обстрелы поселка Александровка на западе Донецка, когда там находились журналисты, заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Вооруженные силы Украины предвидели приезд съемочных групп, но не только не прекратили, а целенаправленно усилили обстрелы населенных пунктов», – цитирует начальника пресс-службы Народной милиции ДНР «Донецкое агентство новостей».

В оборонном ведомстве добавили, что свидетелем другого обстрела – в Горловке – стал военный корреспондент Народной милиции ДНР. Он на камеру запечатлел применение украинскими силами зажигательных боеприпасов.

«Украинское командование демонстративно упивается своей безнаказанностью и продолжает реализацию своего плана по недопущению мира в Донбассе», – подчеркнул Безсонов.

Накануне вечером группа российских журналистов попала под обстрел ВСУ в Донбассе.

Ранее полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов напомнил, что новый президент Украины Владимир Зеленский может прекратить обстрелы и вооруженные провокации в Донбассе, просто отдав приказ о прекращении огня.