Спасатели вызволили застрявших у горной реки на Кубани туристов

Группу из 14 туристов спасли у горной реки в Гуамском ущелье Краснодарского края

Tекст: Дарья Григоренко

Туристическая группа вышла из поселка Мезмай, спустилась к реке Курджипс и не смогла самостоятельно перебраться на другой берег, сообщает «Кубань-СПАС» в Max.

«На место незамедлительно выехали спасатели Апшеронского отряда «Кубань-СПАС и МКУ МО Апшеронский район «Служба спасения». С помощью специального альпинистского снаряжения спасатели организовали безопасную переправу. Всех 14 человек благополучно эвакуировали и доставили к отелю», – говорится в сообщении.

В аварийно-спасательной службе добавили, что никому из эвакуированных медицинская помощь не потребовалась. Специалисты подчеркнули правильность решения группы обратиться за поддержкой, поскольку импровизированные переправы через горные реки представляют серьезную опасность для жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Камчатке организовали доследственную проверку из-за застрявшей на реке группы туристов.

В сентябре спасатели завершили операцию по поиску путешественников в крымских Красных пещерах.

Пропавшую в Карачаево-Черкесии туристическую группу нашли живой.