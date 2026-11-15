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Снаряд попавшего в жилой дом в Нижнекамске дрона не сработал
Снаряд ударившего по жилому дому в Нижнекамске беспилотника не сработал
Снаряд беспилотного летательного аппарата (БПЛА), ударившего по одной из квартир многоэтажного жилого дома в Нижнекамске, не сработал, сообщила пресс-служба главы Татарстана.
«БПЛА попал в одну из квартир многоэтажки. По счастливой случайности снаряд, который нес беспилотник, не сработал», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Жильцов дома оперативно эвакуировали и разместили в пунктах временного размещения, обеспечив горячим питанием и медицинской помощью.
Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Нижнекамск, осмотрел поврежденный дом и предприятия в промышленной зоне, подвергшиеся атаке. Ему доложили о характере повреждений и мерах по ликвидации последствий.
Рано утром в воскресенье Нижнекамск подвергся массированной атаке БПЛА. Повреждены объекты промышленной зоны и жилой дом. По данным Минздрава республики, пострадали три человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава Татарстана Рустам Минниханов поручил оперативно восстановить подачу горячей воды и тепла в Нижнекамске после атаки беспилотников.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил об открытии пункта временного размещения в детском саду для жителей поврежденного многоквартирного дома.
Министр здравоохранения республики Альмир Абашев заявил о трех пострадавших в результате атаки беспилотников на Закамскую зону Татарстана.