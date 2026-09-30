У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
В Крыму завершили спасательную операцию по поиску туристов в Красных пещерах
В сложнейших условиях подземелья, при полной темноте и высокой влажности, сводный отряд из 40 сотрудников МЧС России и МЧС Республики Крым завершил поисково-спасательную операцию, передав четырех спасенных туристов медикам.
Преодолевая завалы и сложные участки, спасатели продвигались вперед и вели поиски четырех туристов (трое мужчин и одна женщина), которые были найдены в районе Голубиной пещеры в удовлетворительном состоянии и успешно эвакуированы на поверхность, рассказали в Max-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.
Спасатели также рассказали, что спелеологи-любители заблудились в крымских горах из-за невозможности отыскать нужный проход между пещерами. Они отправились по маршруту между Голубиной и Красной пещерами и заблудились, передает РИА «Новости».
«Они не нашли прохода из Голубиной в Красную пещеру и развернулись обратно, а там их встретили спасатели», – рассказали в пресс-службе МЧС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника пропавших в Крыму в Красных пещерах туристов нашли живыми. Следственный комитет начал проверку по факту данного инцидента.