В Крыму завершили спасательную операцию по поиску туристов в Красных пещерах

Tекст: Катерина Туманова

Преодолевая завалы и сложные участки, спасатели продвигались вперед и вели поиски четырех туристов (трое мужчин и одна женщина), которые были найдены в районе Голубиной пещеры в удовлетворительном состоянии и успешно эвакуированы на поверхность, рассказали в Max-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.

Спасатели также рассказали, что спелеологи-любители заблудились в крымских горах из-за невозможности отыскать нужный проход между пещерами. Они отправились по маршруту между Голубиной и Красной пещерами и заблудились, передает РИА «Новости».

«Они не нашли прохода из Голубиной в Красную пещеру и развернулись обратно, а там их встретили спасатели», – рассказали в пресс-службе МЧС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника пропавших в Крыму в Красных пещерах туристов нашли живыми. Следственный комитет начал проверку по факту данного инцидента.