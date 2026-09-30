Кравцов заявил о стопроцентной доступности дошкольного образования

Tекст: Катерина Туманова

«Действительно, многое сделано для повышения доступности дошкольного образования. Вспомните, 20 лет назад устроить ребенка в детский сад было очень непростой задачей для многих семей. Сегодня в целом по стране обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования», – сказал Кравцов ТАСС.

Глава Минпросвещения уточнил планы по развитию инфраструктуры: до 2030 года предполагается провести капитальный ремонт более 2,2 тыс. зданий и возвести не менее ста новых дошкольных учреждений.

На данный момент обновлено 341 здание, а в Свердловской области открыт новый детский сад. До конца текущего года планируется отремонтировать еще более 200 объектов и построить одно учреждение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов заявил, что для детсадов соберут «золотой стандарт» мультфильмов и книг, он также призывал сфокусировать работу детских садов на игровой деятельности.

Кроме того, для детских садов разработали единые воспитательные программы.