Российские экологи решили обучать собак искать в море китов

Tекст: Катерина Туманова

Российские экологи планируют набрать группу домашних собак для обучения поиску китов в море, передает РИА «Новости». Руководитель Ирина Онуфреня сообщила, что это поможет ученым собирать больше информации о млекопитающих и привлечет туристов в Арктику на «танцы китов».

«Мы говорим «найти кита», но глобально мы, конечно, собак учим искать не самих китов, а их продукты жизнедеятельности. За счет острого нюха собаке сделать это проще, чем человеку», – пояснила специалист.

Она добавила, что отходы жизнедеятельности китов остаются на поверхности воды и содержат много ценной информации для науки, включая возраст, состояние здоровья и уровень стресса животного.

В 2025 году эксперты фонда успешно обучили джек-рассел-терьера Жужу искать китов у берегов Териберки в Мурманской области, сделав ее первой в России собакой-биодетектором.

Теперь эксперимент решено расширить: сначала пройдут теоретические занятия для отбора наиболее способных животных. Обучение занимает много времени – Жужа тренируется уже третий год и показывает хорошие результаты. При таком обучении применяют методики, используемые при обучении животных искать взрывчатые вещества или наркотики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые открыли способность собак реагировать на жесты. Служебных собак в 2021 году в Польше собирались учить выявлять больных коронавирусом. Ветеринары заявили о выявлении у собак поведенческих черт аутистов.