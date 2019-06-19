Опубликовано видео массированного обстрела Донецка

В Сети появилось видео обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских силовиков.

Видео снято местными жителями на окраине Донецка. Видно разбитые окна, слышны звуки артиллерийских выстрелов. Видеозапись опубликована на YouTube-канале News Front.

Ранее военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский сообщил газете ВЗГЛЯД, что в результате обстрела получили повреждения жилые дома. Погибших нет.

В среду стало известно, что украинские войска нанесли массированный удар по западным кварталам Донецка – обстреляны оказались Петровский район города, поселок Жабичево, село Васильевка и район аэропорта.