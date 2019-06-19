В Донецке рассказали о последствиях массированного артиллерийского удара ВСУ

«Слава богу, погибших по факту нет. Повреждения получили дома в жилом секторе, здания в промышленной зоне», – сказал газете ВЗГЛЯД военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский. Так он прокомментировал сообщения о массированном артобстреле Донецка с украинских позиций.

«Обстрелы, к слову, пришлись на празднование Троицы – обострения уже часто приходились на православные праздники. Часто наблюдаем такую картину, это уже стало системой», – рассказал бывший командир батальона «Восток» ополчения ДНР, экс-глава совета безопасности республики Александр Ходаковский. «Никаких ответных действий с нашей стороны не велось», – добавил собеседник.

Ранее в среду стало известно, что украинские войска нанесли массированный удар по западным кварталам Донецка. Активные обстрелы шли с позиций ВСУ в районе Марьинки по Петровскому району города. Также под обстрелом оказался поселок Жабичево, село Васильевка и район донецкого аэропорта.

«Артиллерия выпустила 110 снарядов и 52 мины калибра 120 мм по Петровскому району Донецка. Повреждено 11 домостроений, из них восемь жилых домов, здание городской детской клинической больницы № 4, а также газопровод и линии электропередачи», – сообщил представитель народной милиции ДНР капитан Даниил Бессонов. Жертвы среди населения уточняются, добавил он.

«За прошедшие сутки противник 14 раз нарушал режим прекращения огня. Обстрелам подвергались девять населенных пунктов республики, – перечислил Бессонов. – На донецком направлении боевики 93-й, 57-й, 24-й и 35-й бригад под командованием военных преступников Брыжинского, Мишенчука, Гудзя и Паласа вели огонь из артиллерии, минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов...».

«Демонстративно и цинично» подвергала обстрелам жителей Донецка именно 24-я бригада ВСУ под командованием Валерия Гудзя, уточнил Бессонов.

«Всего по территории нашей республики противник выпустил 125 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 131 мину», – сообщил представитель народной милиции. Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций. «Факт применения украинскими боевиками тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, подтвержден наблюдателями ОБСЕ в отчете миссии от 18 июня».

По оценке военного руководства республики, обстрелы западных районов Донецка, которые вела бригада Гудзя, были «приурочены» к переговорам контактной группы, которые должны пройти в среду в Минске. Анонсировалось, что темой переговоров в минском формате должны стать условия нового перемирия в зоне конфликта.