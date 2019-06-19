В Донецке рассказали о последствиях массированного артиллерийского удара ВСУ

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19 июня, среда  |  Последнее обновление — 14:42  |  vz.ru
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Газпром сделал Дании последнее предупреждение

Оператор «Северного потока – 2» готов засудить Данию за задержку выдачи разрешенияФото: Anton Vaganov/Reuters
Газпром открыто предупредил Данию о том, что абсолютно необоснованная задержка прокладки «Северного потока – 2» в датских водах не пройдет для страны бесследно. Оператор газопровода готов биться в суде и требовать компенсаций убытков от столь вопиющего беззакония. Когда наступает день икс для датской части «Северного потока – 2»?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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За «осквернение» британских могил в Крыму Лондон должен винить себя

Английские солдаты пришли когда-то на крымскую землю без приглашенияФото: loc.gov
Британские СМИ выявили еще одно «преступление России в украинском Крыму»: британское мемориальное кладбище «осквернено и забыто». Речь идет о захоронениях, появившихся на полуострове по итогам Крымской войны. Во многом их судьба действительно печальна. Но винить за это британцы должны в первую очередь самих себя. Подробности...
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Американская полиция подбрасывает трупы

Шокирующее убийство в Мемфисе вызвало массовые беспорядки. Протестующие уверены, что убийц оправдаютФото: Ricardo Arduengo/Reuters
Это звучит как издевательство, но в США действительно линчуют негров. Впрочем, не только их. Все разговоры о коррумпированности российского правосудия и жестокости стражей правопорядка меркнут на фоне американских реалий, где можно быть расстрелянным в своей машине или на пороге собственного дома, не совершив ничего противозаконного. Почему это происходит? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
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Если довериться России, то откроется тайна

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
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Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

Дометий Завольский, историк-архивист
То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
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            В Донецке рассказали о последствиях массированного артиллерийского удара ВСУ

               19 июня 2019, 13:54
            Фото: dnr-sckk.ru
            Текст: Михаил Мошкин

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            «Слава богу, погибших по факту нет. Повреждения получили дома в жилом секторе, здания в промышленной зоне», – сказал газете ВЗГЛЯД военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский. Так он прокомментировал сообщения о массированном артобстреле Донецка с украинских позиций.

            «Обстрелы, к слову, пришлись на празднование Троицы – обострения уже часто приходились на православные праздники. Часто наблюдаем такую картину, это уже стало системой», – рассказал бывший командир батальона «Восток» ополчения ДНР, экс-глава совета безопасности республики Александр Ходаковский. «Никаких ответных действий с нашей стороны не велось», – добавил собеседник.

            Ранее в среду стало известно, что украинские войска нанесли массированный удар по западным кварталам Донецка. Активные обстрелы шли с позиций ВСУ в районе Марьинки по Петровскому району города. Также под обстрелом оказался поселок Жабичево, село Васильевка и район донецкого аэропорта.

            «Артиллерия выпустила 110 снарядов и 52 мины калибра 120 мм по Петровскому району Донецка. Повреждено 11 домостроений, из них восемь жилых домов, здание городской детской клинической больницы № 4, а также газопровод и линии электропередачи», – сообщил представитель народной милиции ДНР капитан Даниил Бессонов. Жертвы среди населения уточняются, добавил он.

            «За прошедшие сутки противник 14 раз нарушал режим прекращения огня. Обстрелам подвергались девять населенных пунктов республики, – перечислил Бессонов. – На донецком направлении боевики 93-й, 57-й, 24-й и 35-й бригад под командованием военных преступников Брыжинского, Мишенчука, Гудзя и Паласа вели огонь из артиллерии, минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов...».

            «Демонстративно и цинично» подвергала обстрелам жителей Донецка именно 24-я бригада ВСУ под командованием Валерия Гудзя, уточнил Бессонов. 

            «Всего по территории нашей республики противник выпустил 125 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 131 мину», – сообщил представитель народной милиции. Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций. «Факт применения украинскими боевиками тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, подтвержден наблюдателями ОБСЕ в отчете миссии от 18 июня».

            По оценке военного руководства республики, обстрелы западных районов Донецка, которые вела бригада Гудзя, были «приурочены» к переговорам контактной группы, которые должны пройти в среду в Минске. Анонсировалось, что темой переговоров в минском формате должны стать условия нового перемирия в зоне конфликта.


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