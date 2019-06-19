ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку

Украинские войска нанесли массированный удар по западу Донецка с применением артиллерийских орудий, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

«После 3.00 зафиксированы обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины в направлении Донецка. В общей сложности выпущено 110 снарядов калибра 122 мм и 52 мины калибра 120 мм», – цитирует сообщение «Донецкое агентство новостей».

Отмечается, что огонь велся с позиций в районе Марьинки по Петровскому району города. Также под обстрелом оказался поселок Жабичево и село Васильевка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность обмена пленными в Донбассе в любом формате. Также Украина собралась снова пустить поезда в Донбасс.