Украина собралась снова пустить поезда в Донбасс

Правительство Украины приняло стратегию «Украинской железной дороги» до 2023 года, документом предусматривается восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом, сообщают украинские СМИ.

В стратегии учитывается возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года сообщения с Донецкой и Луганской областями. В случае отмены запрета объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% от показателей 2016 года. Железную руду собираются перевозить в объеме 30% от показателей 2016 года, черные металлы – 15%, сообщает Liga.net.

Отмечается, что объемы перевозок увеличатся вдвое к 2030 году.

Стратегия АО «Укрзализныця» на 2019-2023 годы была утверждена еще 12 июня, однако документ пока не опубликован.

В начале июня стало известно, что на Минских переговорах обсуждалось снятие с Донбасса экономической блокады, причем изначально появились сообщения, что предложение это сделал представитель Украины Леонид Кучма.

На Украине резко отреагировали на эти сообщения.

Полная блокада Донбасса была начата в марте 2017 года – причем изначально Киев осудил действия по блокированию железнодорожного сообщения со стороны радикалов, а затем установил официальные блокпосты. При этом Киев признавал большие экономические потери из-за этого решения.