Порошенко назвал капитуляцией снятие экономической блокады с Донбасса

Бывший глава украинского государства Петр Порошенко назвал капитуляцией итоги заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Мы не можем молчать. Мы не можем допустить реванша и сползания обратно к российской империи. Призываю все политические силы четко выразить свою позицию относительно попытки реализации российского сценария урегулирования ситуации на Донбассе и в отношении европейской интеграции», – заявил Порошенко на брифинге, передает ТАСС.

По мнению политика, представляющий в контактной группе Украину Леонид Кучма должен действовать в рамках директив главы государства.

«Мы требуем ответа – это видение президента капитуляции Украины? Красные линии - это «нет» капитуляции, это «нет» расстрелу солдат, «нет» легитимизации оккупации. Если мы не будем защищать сами себя, то мы не можем требовать от других стран такой же адекватной защиты», – сказал Порошенко.

Он добавил, что закрытие доступа к рынкам США и ЕС для предприятий на неподконтрольной Киеву не будет действовать, если Украина будет покупать их продукцию сама.

«Мы должны осознать последствия подобных заявлений и шагов. Мир на условиях капитуляции – это не мир, это и есть капитуляция», – подвел итог Порошенко.

Ранее Порошенко заявлял, что отмена экономической блокады Донбасса, которую предложил Кучма, «противоречит международному праву».

Напомним, Кучма предложил снять экономическую блокаду с ЛНР и ДНР. Порошенко потребовал от нового лидера страны Владимира Зеленского разъяснений.