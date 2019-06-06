Порошенко захотелось разъяснений Зеленского по блокаде Донбасса

Провалившийся на выборах Петр Порошенко призвал действующего президента Украины Владимира Зеленского разъяснить сообщения о намерении Киева обсудить вопрос снятия блокады с Донбасса на следующем заседании Контактной группы в Минске.

«Обеспокоен неожиданной новостью по итогам заседания ТКГ в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения. (...) Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», – написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Накануне спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик после очередной встречи в Минске сообщил, что представитель Киева Леонид Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду. Переговоры о снятии блокад подтвердил и представитель России Борис Грызлов, который сообщил, что экономической подгруппе поручили проработку плана.

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Леонида Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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