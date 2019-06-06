Порошенко возмутило предложение Кучмы по Донбассу

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что возмущен идеей о снятии блокады Донбасса, которую предложил представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма.

«Безусловно такая постановка вопроса противоречит международному праву и де-факто, как сегодня заявил генеральный прокурор, только подтверждает финансирование терроризма», – передает слова Порошенко РИА «Новости».

Он возмутился и перспективой прекратить в одностороннем порядке огонь со стороны ВСУ. Он заявил, что в таком формате прекращение огня возможно лишь после ввода миротворцев ООН в Донбасс.

«Мы четко заявляли с 2015 года о необходимости немедленного решения Совета безопасности ООН о введении миротворческого контингента. Вот тогда надо прекращать огонь без права огня в ответ. Потому что тогда на линии столкновения и на всей оккупированной территории будут находиться миротворцы, которые разоружат незаконные военные формирования», – сказал Порошенко.

Ранее глава украинской делегации ПАСЕ Владимир Арьев обвинил Кучму в измене из-за его призыва к снятию блокады и запрету на ответный огонь в Донбассе.

Напомним, Кучма предложил снять экономическую блокаду с ЛНР и ДНР. Порошенко потребовал от нового лидера страны Владимира Зеленского разъяснений.