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Дело об убийстве семерых человек в Херсонской области решили передать в военный суд
Рассмотрением дела об убийстве семерых человек в Херсонской области займется военный суд, сообщил источник в силовых структурах в пятницу.
Дело планируется передать для рассмотрения в военный суд, сказал собеседник РИА «Новости».
До этого источник сообщал о задержании двух подозреваемых в убийстве семи человек в поселке Абрикосовка в Херсонской области. В числе убитых якобы есть глава поселка.