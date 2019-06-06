Глава украинской делегации ПАСЕ обвинил Кучму в измене

Глава украинской делегации ПАСЕ, депутат от фракции Верховной рады «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев обвинил представителя Киева в контактной группе Леонида Кучму в измене из-за его призыва к снятию блокады и запрету на ответный огонь в Донбассе.

Арьев написал в Twitter, что считает односторонние уступки «сдачей национальной безопасности страны».

«Поэтому прекращение сопротивления и торговля в этих условиях – прямая измена Украине», – подчеркнул он.

До этого глава института национальной памяти Украины Владимир Вятрович раскритиковал Кучму за его предложение по Донбассу.

Напомним, Кучма предложил снять экономическую блокаду с ЛНР и ДНР. В связи с этим экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от нового лидера страны Владимира Зеленского разъяснений.

Украинский политолог Александр Охрименко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что предложение Кучмы правильное, однако «пойдет ли на это Зеленский, никто не скажет».

Тем временем в ЛНР оценили первые переговоры в минском формате после избрания Зеленского.

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