Стало известно о задержании нового подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе»

Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом представители Киева сами рассказали во время переговоров, сообщил Мединский, который возглавлял делегацию России в Стамбуле, в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

«И в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто не может принять решение, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжелого конфликта», – отметил он.

Ранее Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.