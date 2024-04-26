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Стало известно о задержании нового подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе»
РБК сообщил о задержании нового подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе»
Задержан очередной подозреваемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», им оказался гражданин Таджикистана, сообщил близкий к МВД источник.
Подозреваемого зовут Джумохон Бегиджонович Курбонов, это уроженец города Пархор, 2003 года рождения, он также является гражданином Таджикистана, сообщил источник РБК.
Ему вменяется статья «Совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку».
Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявлял, что теракт в «Крокусе» финансировался через множество финорганизаций, для этого применялась криптовалюта.