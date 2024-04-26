Россия поддержала стремление Боливии вступить в БРИКС

Лавров: Россия поддерживает стремление Боливии вступить в БРИКС

Tекст: Ольга Никитина

По его словам, боливийская коллега в ходе переговоров подтвердила искреннюю заинтересованность в присоединении страны к БРИКС, передает ТАСС.

Лавров сообщил также, что Боливия планирует направить своих спортсменов на Игры БРИКС в Казани. Кроме того, ожидается участие боливийских спортсменов во Всемирных играх дружбы, которые состоятся осенью и пройдут в Москве и Екатеринбурге.

Боливийские друзья, как сообщил министр, также приглашены на предстоящий в России международный музыкальный конкурс «Интервидение».

Соса со своей стороны выразила России благодарность за помощь стране в период пандемии коронавируса.

Ранее президент Боливии Луис Арсе подверг критике решение США выделить 95 млрд долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню.