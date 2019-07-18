Киев не исключил окончательного прекращения огня в Донбассе

Запланированное на 21 июля прекращение огня в Донбассе может стать окончательным, заявил представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Бессмертный.

«Достигнуты договоренности, что с 00.00 21 числа начнется бессрочный запрет обстрелов. ... Этот период может быть максимальным, а возможно, навсегда, чтобы могли быть выполнены все работы», – отметил он, передает ТАСС.

В среду контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала бессрочное перемирие в регионе.

Напомним, массированные обстрелы территории ДНР усилились во второй половине июня, под обстрел украинских силовиков попала съемочная группа ВГТРК.