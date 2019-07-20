Приказ о прекращении огня издан в ДНР

Приказ о полном прекращении огня с 21 июля издан и доведен до всех подразделений ДНР, сообщил начальник народной милиции самопровозглашенной республики Денис Синенков.

Синенков сообщил, что «в связи с достигнутыми договоренностями о введении в действие с 21 июля бессрочного прекращения огня по поручению главы ДНР в управлении народной милиции был издан соответствующий приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему», передает РИА «Новости».

Начальник народной милиции ДНР выразил надежду, что украинские силовики будут также добросовестно соблюдать перемирие и выполнять дополнительные меры по его обеспечению.

Напомним, контактная группа по Донбассу на встрече в Минске в среду согласовала новое перемирие в регионе с 21 июля.

Впервые оно было дополнено дополнительными мерами его контроля. Среди них публикация приказов о прекращении огня, запрет на диверсионную деятельность, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи от них, а также запрет на открытие любого вида огня.