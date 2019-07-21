Дети пострадали в ЛНР из-за обстрела перед «летним перемирием»

За несколько часов до вступления в силу режима прекращения огня в Донбассе ВСУ устроили обстрел Первомайска, погибла женщина, ранения получили несколько человек, в том числе дети, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Женщина 1965 года рождения скончалась от тяжелых осколочных ранений. Кроме того, были ранены еще семь мирных жителей, включая двух девочек 14 и трех лет, передает «Луганский информационный центр».

Осадчий сообщил, что приказ открыть огонь по Первомайску отдал командир 54 бригады ВСУ Алексей Майстренко. Огонь велся из «минометов калибра 120 мм и гранатометов различных видов».

В ЛНР заявили, что украинские силовики «наглядно демонстрируют полное неподчинение приказам своего верховного главнокомандующего, договорившегося о перемирии».

Осадчий считает, что «хунте», контролирующей ВСУ, «не выгоден мир в Донбассе».

ЛНР требует от международных организаций провести расследование обстрела Первомайска, передает РИА «Новости».

Напомним перемирие вступило в силу 21 июля.

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