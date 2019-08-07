Зеленский заявил о срочном звонке Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром в среду провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.

Зеленский заявил, что утром говорил с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел) нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», – сказал украинский лидер.

Также поднимался вопрос продолжения разминирования и сокращения сроков строительства моста в Станице Луганской.

Кроме того, по словам Зеленского, с Путиным обсуждался вопрос возвращения украинских заключенных.

Зеленский добавил, что намерен связаться в среду с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы в ближайшее время созвать встречу «нормандского формата» для обсуждения путей решения конфликта в Донбассе.

Украинский лидер не исключил, что ему придется прервать запланированный визит в Турцию в случае обострения ситуации в Донбассе.

«Турецкая сторона об этом знает, и с пониманием (к этому) относится президент Турции (Тайип) Эрдоган», – сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский созвал в среду срочное совещание по ситуации в зоне проведение операции объединенных сил в Донбассе, передает «Интерфакс».

В нем участвуют начальник генерального штаба – главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка, секретарь совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, а также представители военной разведки.

Трансляцию брифинга по итогам экстренного совещания вел телеканал «112. Украина».

Напомним, минобороны Украины во вторник заявило, что в Донбассе якобы в результате обстрелов со стороны ополченцев погибли четыре украинских силовика.