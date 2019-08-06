Зеленский обратился с призывом к Путину после гибели украинских силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель четверых украинских силовиков в Донбассе не останется без ответа. Он также призвал лидеров «нормандского формата» как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

«Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», – заявил Зеленский в своем Facebook.

В связи с гибелью силовиков он призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» – президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента России Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

«Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни атаку на наших военных. Украина обязательно будет единой и мирной. Слава Украине!» – написал Зеленский.

Минобороны Украины во вторник заявило, что в Донбассе якобы в результате обстрелов со стороны ополченцев погибли четыре украинских силовика.