Украинские силовики в Донбассе понесли серьезные потери

Во вторник в Донбассе погибли четыре украинских силовика – якобы в результате обстрелов со стороны ополченцев, заявила пресс-служба министерства обороны Украины.

Утверждается, что ополченцы обстреливали позиции украинских военных вблизи Богдановки Донецкой области из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позже, заявляет минобороны Украины, якобы начались обстрелы Павлополя из РПГ, сообщает «112 Украина».

При обстрелах, заявили в минобороны, погибли четверо украинских военных.

Украинские силовики регулярно обстреливают мирные кварталы донбасских республик. Так, накануне была повреждена школа в Горловке.

21 июля в Донбассе вступило в силу бессрочное перемирие.