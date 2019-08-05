Украинские силовики обстреляли школу в Горловке

Подразделения вооруженных сил Украины обстреляли окраины города Горловка, повреждена школа, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

«Вооруженные силы Украины обстреляли из крупнокалиберного пулемета Бессарабку (район Горловки), пострадало остекление школы № 30», – передает его слова РИА «Новости».

Украинские силовики в субботу обстреливали Горловку из минометов – в мирных кварталах упало шесть мин.

При этом 21 июля в Донбассе вступило в силу бессрочное перемирие, сразу же сорванное вооруженными силами Украины.