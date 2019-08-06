Украинская армия под Мариуполем приготовилась к активным боевым действиям

Под Мариуполем подконтрольные Киеву силы готовятся к активным боевым действиям, сообщила народная милиция ДНР.

Данные разведки свидетельствуют, что на Мариупольском направлении резерв украинских сил приводится в высшую степень боевой готовности и выдвигается на передовые позиции.

Кроме того, в самом городе «по тревоге поднят полк «Азов», передает «Донецкое агентство новостей».

На линии соприкосновения активнее стали действовать ведущие разведку беспилотники, два из которых ДНР уже уничтожила.

ДНР считает, что Киев проводит «непосредственную подготовку к активным боевым действиям».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о состоянии украинской армии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД