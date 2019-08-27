Погребинский назвал плюсы и минусы первых 100 дней президентства Зеленского

«Милитаристские настроения украинцев сходят на нет, и это безусловная заслуга Зеленского, но для прекращения войны новый президент мог бы сделать гораздо больше», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, оценивая первые 100 дней работы Владимира Зеленского на посту президента Украины.

«Первое, что надо отметить – победа на президентских выборах была использована командой Зеленского на все сто процентов. Новый президент Украины провел внеочередные парламентские выборы и получил полный контроль над Верховной радой. Это небывалый успех», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, Зеленскому удалось привести во власть новые лица, «очень разных и молодых людей». «Есть, конечно, и представители разных олигархических групп, но в большинстве своем это люди, которые ничего не понимают и никогда не участвовали в политическом процессе. Посмотрим, что из этого получится, но это первый анонс перемен в жизни Украины», – отметил собеседник

«Кроме этого анонса, перемены проявились разве что в смене общественных настроений. Последние три месяца мы избавлены от гнусной атмосферы ненависти, которую разжигала команда Порошенко. Теперь этого почти нет. Есть каналы Порошенко, осталось некое количество его людей, но они сейчас не делают погоды, не заказывают музыку. А значит, и успехов в их давлении на общественное сознание нет», – констатировал эксперт.

«Опросы общественного мнения показывают, что у людей начинает меняться милитаристское сознание. Количество людей, которые считают, что приоритетным вариантом обеспечения безопасности Украины будет вступление в НАТО, уменьшилось на 6%. И на 6% увеличилось количество людей, предпочитающих внеблоковый статус», – пояснил политолог.

«Можно надеяться, что это только начало. Если и дальше пропаганда войны будет стихать, как это происходит сейчас, то эти цифры будут расти несмотря на то, что в конституции Украины зафиксировано движение Украины в НАТО. Президент не отвергает эту риторику, но и не пропагандирует ее. Это успех и позитив безусловный, за это можно благодарить президента Зеленского», – подчеркнул Погребинский.

«Что касается его конкретных предвыборных обещаний, то умные люди изначально не относились к ним всерьез. Из ожиданий – что будут изменены замучившие людей тарифы на ЖКХ, что будет решительным образом остановлена война, что начнутся переговоры с Донецком и Луганском – этого ничего пока нет. Хотя в сфере экономики у Зеленского есть оправдание: там вообще ничего не происходит, правительство было не его и провести какие-либо законы новый президент не мог», – продолжил эксперт.

А что касается войны и мира, то тут Зеленский мог сделать намного больше, чем сделал, убежден Погребинский.

«Конечно, новый президент пытается сделать кое-что – резко уменьшилось количество обстрелов, что-то происходит в районе Станицы Луганской. Но там нет решительного перелома в сторону мира, хотя на должности начальника штаба уже находится человек Зеленского», – отметил собеседник.

«Ну а то, что Зеленский порой подставляет себя и свою команду какими-то дурацкими заявлениями, баснями, которые он выдает за реальные вещи – это недостатки становления новой власти. Это неизбежно. Тем более они работают без опыта и с наличием внутри новой власти «пятой колонны» – сторонников войны, настроенных дискредитировать нового президента или, по крайней мере, создать атмосферу внутри команды Зеленского, которая бы не позволила двигаться навстречу компромиссу с Донбассом. Это реально ограничивает возможности Зеленского», – добавил киевский политолог.

«Но то, что говорят представители команды Зеленского об экономике и социальной политике – настораживает и вызывает оторопь. Это люди, мозги которых сформированы вот этим либертарианским представлением о том, что государства в жизни людей должно быть поменьше, и что люди должны сами отвечать за себя. Не случайно представитель Зеленского Руслан Стефанчук назвал либертарианство основой идеологии партии «Слуга народа», – напомнил эксперт.

«Они говорят, что образование должно быть полностью платным, что медициной будут руководить люди из коммерческой среды. Все кандидатуры, которые сейчас называются, используют подход «если ты слабый – умри». Вот это важно и это пугает. Абсолютное большинство людей в этом случае будут не просто разочарованы, а разозлены и раздосадованы тем, что планируется делать в социальной и экономической сфере», – отметил собеседник.

«Сюда же относится продажа земли и сплошная приватизация. Какая приватизация, когда сейчас эти активы ничего не стоят? Может быть, когда эти новые руководители сядут в кресла, они изменят свою риторику, но пока это выглядит именно так», – заключил Михаил Погребинский.

Напомним, ровно 100 дней назад Владимир Зеленский прошел процедуру инаугурации в качестве нового президента Украины.

На внеочередных выборах в Верховную раду президентская партия «Слуга народа» победила с результатом 43,16% голосов. На Украине такой результат назвали уникальным и даже шокирующим.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что за люди теперь будут заседать в Верховной раде, почему они победили и действительно ли Зеленский сможет на них положиться.

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