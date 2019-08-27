Погребинский назвал плюсы и минусы первых 100 дней президентства Зеленского

Взгляд
27 августа, вторник  |  Последнее обновление — 13:59  |  vz.ru
Разделы

Чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС

На МАКСе впервые представят фюзеляж российско-китайского самолета CR929Фото: Zuma/ТАСС
Открывающийся международный авиасалон МАКС подготовил зрителям мировые премьеры как в военной, так и в гражданской авиации. Впервые соорганизатором салона стал Китай. Одна из представленных новинок – это детище российско-китайского партнерства. После отказа Вашингтона поставлять Анкаре истребители F-35, сенсацию может преподнести и визит на авиасалон президента Турции.  Подробности...
Перейти а раздел…

Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

Трамп не считает «Большую семерку» клубом либеральных демократийФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
Главным итогом саммита «Большой семерки» в Биаррице стало углубление разногласий между ее участниками, в первую очередь США и европейскими странами, практически по всем ключевым проблемам. Вопрос о коллективных отношениях «семерки» с Россией вызвал раскол в клубе, при этом по сравнению с 2014 годом США и Европа практически поменялись ролями. Подробности...
Перейти а раздел…

Демарш уральских хирургов оказался симптомом запущенной социальной болезни

Хирурги считаются элитой врачебного сообщества, но даже они жалуются на безденежьеФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
История с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошла до Кремля. Хирурги жалуются на низкую зарплату и хронические перегрузки. Неделю назад Путин поручил правительству подготовить до 1 октября систему модернизации первичного звена здравоохранения, в частности поднять зарплаты медикам. Но успеют ли чиновники не допустить массового ухода хирургов из больниц? Подробности...
Перейти а раздел…

Китай приготовился силой подавить бунт в Гонконге

Новая «цветная революция» в Гонконге опасна, поскольку у нее, помимо заграничных спонсоров, есть реальные причины на местахФото: Tyrone Siu/Reuters
Спустя пять лет после провала «революции зонтиков» в Гонконге набирает силу новая попытка цветной революции. Протесты выглядят все более опасными, поскольку иностранные провокаторы активировали реальные болевые точки мегаполиса. В Китае это видят – и все чаще заявляют о своем праве применить силу. Но есть риск, что станет только хуже.  Подробности...
Перейти а раздел…

Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
Перейти а раздел…

Бесславные революционные традиции живут, но не победят

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенность революционной субкультуры – это перекладывание ответственности за революцию и ее неизбежные жертвы на власти. Нет, ребята. В грабеже виновны грабители, в мошенничестве виновны мошенники, в революции виновны революционеры. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Борьба за экологию может выйти человечеству боком

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пластиком – это тоже про богатых и бедных. Страны Запада смогут найти альтернативу, соблюсти санитарные нормы при минимальном его использовании. Но для «третьего мира» запрет пластика может стать катастрофой. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Национальную идею России надо искать на Волге

Сергей Зацаринный, писатель
Сейчас даже трудно поверить, что когда-то было по-другому. Но ведь было. Русские всерьез начали осваивать свою главную реку только в XVIII веке, то есть, в масштабах истории, совсем недавно. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин ответил США на ракетный вызов. Что дальше?

    Слабые звенья «Большой семерки»

    Как европейские страны торговали территориями

      Перейти а раздел…

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...

      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
      Подробности...

      Иран представил зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373»

      Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Макрон объявил о конце гегемонии Запада в мире
              Су-57 совершил необычную посадку в ЖуковскомНазван главный претендент на должность премьер-министра УкраиныОбозначены сроки начала серийного выпуска лайнеров МС-21В Совфеде объяснили вранье американского сенатора об отказе в российской визе
              Блогеры высмеяли посвященные аварийной посадке A321 футболкиЯпония собралась поставить России условия для возвращения в G8Названы имена латвийских карателей, виновных в геноциде в годы ВОВСанкции против «Северного потока – 2» могут ударить по США
              Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета «Тюльпан»Эксперт высмеял решение парламента Венесуэлы по российским кораблямУстановлена родственная связь между жертвами монгольского нашествия на РусьПолицейских Анапы заподозрили в надругательстве над 17-летней волейболисткой

              Главная тема


              Демарш уральских хирургов оказался симптомом запущенной социальной болезни

              украинская система сближения


              Эксперт раскритиковал заявление Рогозина об отказе иностранной аппаратуры на «Союзе»

              «Слабоумие и отвага»


              Разведывательный корабль ВМС Украины зашел в зону учений Черноморского флота России

              Видео

              мировые премьеры


              Чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС

              углубление разногласий


              Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

              война спецслужб


              Немецкие СМИ нашли для России новое «дело Скрипалей»

              Обида искусственного интеллекта


              Для восстания против человечества роботам не хватает одной детали

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Азиатский пожар


              Дмитрий Дробницкий: Япония и Южная Корея объявили друг другу холодную войну

              славянская кровь


              Олег Хавич: Как жовто-блакитный флаг был символом русского мира

              Абсолютизация еды


              Андрей Бабицкий: Либеральная метафизика пармезана

              на ваш взгляд


              Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?

              Погребинский назвал плюсы и минусы первых 100 дней президентства Зеленского

                 27 августа 2019, 13:42
              Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Милитаристские настроения украинцев сходят на нет, и это безусловная заслуга Зеленского, но для прекращения войны новый президент мог бы сделать гораздо больше», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, оценивая первые 100 дней работы Владимира Зеленского на посту президента Украины.

              «Первое, что надо отметить – победа на президентских выборах была использована командой Зеленского на все сто процентов. Новый президент Украины провел внеочередные парламентские выборы и получил полный контроль над Верховной радой. Это небывалый успех», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

              По его словам, Зеленскому удалось привести во власть новые лица, «очень разных и молодых людей». «Есть, конечно, и представители разных олигархических групп, но в большинстве своем это люди, которые ничего не понимают и никогда не участвовали в политическом процессе. Посмотрим, что из этого получится, но это первый анонс перемен в жизни Украины», – отметил собеседник

              «Кроме этого анонса, перемены проявились разве что в смене общественных настроений. Последние три месяца мы избавлены от гнусной атмосферы ненависти, которую разжигала команда Порошенко. Теперь этого почти нет. Есть каналы Порошенко, осталось некое количество его людей, но они сейчас не делают погоды, не заказывают музыку. А значит, и успехов в их давлении на общественное сознание нет», – констатировал эксперт.  

              «Опросы общественного мнения показывают, что у людей начинает меняться милитаристское сознание. Количество людей, которые считают, что приоритетным вариантом обеспечения безопасности Украины будет вступление в НАТО, уменьшилось на 6%. И на 6% увеличилось количество людей, предпочитающих внеблоковый статус», – пояснил политолог. 

              «Можно надеяться, что это только начало. Если и дальше пропаганда войны будет стихать, как это происходит сейчас, то эти цифры будут расти несмотря на то, что в конституции Украины зафиксировано движение Украины в НАТО. Президент не отвергает эту риторику, но и не пропагандирует ее. Это успех и позитив безусловный, за это можно благодарить президента Зеленского», – подчеркнул Погребинский.

              «Что касается его конкретных предвыборных обещаний, то умные люди изначально не относились к ним всерьез. Из ожиданий – что будут изменены замучившие людей тарифы на ЖКХ, что будет решительным образом остановлена война, что начнутся переговоры с Донецком и Луганском – этого ничего пока нет. Хотя в сфере экономики у Зеленского есть оправдание: там вообще ничего не происходит, правительство было не его и провести какие-либо законы новый президент не мог», – продолжил эксперт.  

              А что касается войны и мира, то тут Зеленский мог сделать намного больше, чем сделал, убежден Погребинский.

              «Конечно, новый президент пытается сделать кое-что – резко уменьшилось количество обстрелов, что-то происходит в районе Станицы Луганской. Но там нет решительного перелома в сторону мира, хотя на должности начальника штаба уже находится человек Зеленского», – отметил собеседник.

              «Ну а то, что Зеленский порой подставляет себя и свою команду какими-то дурацкими заявлениями, баснями, которые он выдает за реальные вещи – это недостатки становления новой власти. Это неизбежно. Тем более они работают без опыта и с наличием внутри новой власти «пятой колонны» – сторонников войны, настроенных дискредитировать нового президента или, по крайней мере, создать атмосферу внутри команды Зеленского, которая бы не позволила двигаться навстречу компромиссу с Донбассом. Это реально ограничивает возможности Зеленского», – добавил киевский политолог.

              «Но то, что говорят представители команды Зеленского об экономике и социальной политике – настораживает и вызывает оторопь. Это люди, мозги которых сформированы вот этим либертарианским представлением о том, что государства в жизни людей должно быть поменьше, и что люди должны сами отвечать за себя. Не случайно представитель Зеленского Руслан Стефанчук назвал либертарианство основой идеологии партии «Слуга народа», – напомнил эксперт.

              «Они говорят, что образование должно быть полностью платным, что медициной будут руководить люди из коммерческой среды. Все кандидатуры, которые сейчас называются, используют подход «если ты слабый – умри». Вот это важно и это пугает. Абсолютное большинство людей в этом случае будут не просто разочарованы, а разозлены и раздосадованы тем, что планируется делать в социальной и экономической сфере», – отметил собеседник.

              «Сюда же относится продажа земли и сплошная приватизация. Какая приватизация, когда сейчас эти активы ничего не стоят? Может быть, когда эти новые руководители сядут в кресла, они изменят свою риторику, но пока это выглядит именно так», – заключил Михаил Погребинский.

              Напомним, ровно 100 дней назад Владимир Зеленский прошел процедуру инаугурации в качестве нового президента Украины.

              На внеочередных выборах в Верховную раду президентская партия «Слуга народа» победила с результатом 43,16% голосов. На Украине такой результат назвали уникальным и даже шокирующим.

              Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что за люди теперь будут заседать в Верховной раде, почему они победили и действительно ли Зеленский сможет на них положиться.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............