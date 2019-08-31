Пушков оценил амбициозный план нового главы МИД Украины по Донбассу

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко решить кризис в Донбассе за полгода.

«Амбициозно, но сомнительно», – написал Пушков в Twitter.

Сенатор отметил, что Киеву для начала необходимо выполнить первый и второй пункты Минских соглашений, то есть прекратить обстрелы и отвести тяжелые вооружения.

«И научится правильно читать соглашения: [бывший глава МИД Украины Павел] Климкин их читал с конца», – заключил Пушков.

Пристайко ранее заявил, что внешнеполитическими приоритетами страны являются восстановление мира в Донбассе и «возвращение Крыма». Он также говорил, что при подвижках по урегулированию в Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе и амнистией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД