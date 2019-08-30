Новый глава МИД Украины назвал приоритетные задачи

Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитическими приоритетами страны являются восстановление мира в Донбассе и «возвращение Крыма».

«Самый большой наш внешнеполитический приоритет, задача номер один – это восстановление мира на Востоке и деоккупация и возвращение Крыма», – сказал Пристайко, пишет «Европейская правда».

Он также отметил, что «внешнеполитические приоритеты, объявленные президентом Зеленским, остаются без изменений – ЕС и НАТО». Кроме того, по словам Пристайко, Украине нужен мир и ускорение экономического и социального развития.

В то же время Пристайко подчеркнул, что Киеву следует учиться у своих зарубежных партнеров, которые не забывают о своих энергетических, торговых, транзитных интересах и вопросах безопасности. «Мы же видим, как все сложнее дается Европе каждое следующее обновление санкций против России, как «Северный поток – 2» постепенно строится, а иностранные лидеры снова потянулись в Москву с визитами», – заявил министр.

Ранее Пристайко заявил, что при подвижках по урегулированию в Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе и амнистией.