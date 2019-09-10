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10 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
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Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву

Россия закрыла вопрос зависимости от поставок с Украины двигателейФото: Марина Лысцева/ТАСС
Российские боевые вертолеты и корабли полностью избавились от критической зависимости от украинских двигателей. Россия справилась с импортозамещением, к которому ее подтолкнула глупость украинских политиков. Теперь запорожский завод «Мотор Сич» и николаевский «Зоря – Машпроект» ждет незавидное будущее: постепенное умирание или продажа с молотка Китаю. Подробности...
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Почему Абхазия избежала «майдана»

Президента Абхазии уже успели списать со счетов, но он неожиданно нанес поражение объединенной оппозицииФото: Илья Питалев/РИА новости
Сенсационное переизбрание Рауля Хаджимбы президентом Абхазии показало серьезный раскол общества – страна практически поровну разделилась на сторонников властей и объединенной оппозиции. Пессимисты заявляли, что собственный «майдан» в республике неизбежен, однако пока этого сценария удалось избежать. Что удерживает страну от гражданского противостояния? Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Зеленский превращается в диктатора Украины

Роль Наполеона бывший актер примеряет теперь в реальной политической жизниФото: "Ржевский против Наполеона", "Квартал-95"
Президент Украины, собравший в своих руках невиданную для страны власть, намерен добиться еще больших, поистине диктаторских полномочий. По крайней мере, это прямо следует из того, какие изменения в конституцию и другие законы страны он готовит. Почему Зеленский оказался настолько властолюбивым и что он делает для усиления своей власти? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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После обмена Зеленский должен сделать второй шаг

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев наконец-то сделали шаг навстречу друг другу – обменялись задержанными и пленными. Оптимисты надеются, что этот шаг будет первым на длинном пути нормализации двусторонних отношений. Подробности...

Любыми революциями рулят психопаты

Сергей Худиев, публицист, богослов
Воодушевление протеста очень эффективно, как наркотик – подавляет и нравственное чувство, и здравый смысл. А избавиться от этого упоения очень трудно. Но это необходимо сделать – и сделать быстро, пока вас не затянуло. Подробности...
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В украинских тюрьмах еще остается немало русских

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...
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      На фото – граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это – часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и Украиной
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              Зеленский превращается в диктатора Украины

              Роль Наполеона бывший актер примеряет теперь в реальной политической жизни   10 сентября 2019, 13:10
              Фото: "Ржевский против Наполеона", "Квартал-95"
              Текст: Василий Стоякин

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              Президент Украины, собравший в своих руках невиданную для страны власть, намерен добиться еще больших, поистине диктаторских полномочий. По крайней мере, это прямо следует из того, какие изменения в конституцию и другие законы страны он готовит. Почему Зеленский оказался настолько властолюбивым и что он делает для усиления своей власти?

              Обычно, говоря о Владимире Зеленском, вспоминают его роль президента Украины Василия Голобородько в фильме «Слуга народа». Там он выходец из низов (школьный учитель), демократ и популист. Но Зеленскому приходилось исполнять и роль Наполеона – в пошловатой комедии 2012 года. Сейчас он все больше отходит от первой роли и приближается ко второй...

              Вживание в роль Наполеона видно не только по манере поведения (достаточно вспомнить его грубую выходку на первом заседании новой Верховной рады), но и по подаваемым законопроектам. Первый же пакет президентских проектов, предполагающий внесение ряда изменений в украинскую конституцию, озадачил депутатов.

              Неприкосновенность и другие изменения в конституцию

              Прежде всего принята во втором чтении отмена депутатской неприкосновенности.

              Этот шаг – очень популярный в обществе (борьба за отмену неприкосновенности ведется фактически уже около двух десятилетий). Но ранее принять этот закон не получалось по очевидной причине – из-за опасений оппозиции, что отсутствие иммунитета позволит властям осуществлять политические репрессии по «обходной технологии» (привлекая к ответственности по хозяйственным или уголовным делам). Тут, кстати, даже не надо доводить дело до заключения – нередко достаточно вывести политика из игры на некоторое время. Обвинения могут и не подтвердиться.

              Кроме того, принят в первом чтении (отправлен на согласование в Конституционный суд) ряд других поправок в конституцию.

              Во-первых, это законопроект о праве президента создавать регулятивные органы и назначать глав Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

              ГБР и НАБУ – структуры, созданные США для «борьбы с коррупцией» (на самом деле – чтобы держать на коротком поводке украинских политиков). Само по себе внесение изменений в конституцию ничего в их фактическом подчинении не меняет – их главы и так назначались президентом. Петр Порошенко нашел свои методы усмирения антикоррупционных органов (он столкнул лбами НАБУ и антикоррупционную прокуратуру с тем, чтобы они бегали жаловаться друг на друга к нему). Думается, что и Зеленский что-то придумает.

              Куда интереснее право создавать регулятивные органы и, соответственно, назначать их руководителей. Это существенно расширяет полномочия президента, причем расширяет их неопределенно (по конституции перечень прав президента исчерпывающий, а формулировка проекта позволяет создавать сколько угодно органов).

              Во-вторых, это законопроект об уменьшении состава Рады и закреплении пропорциональной системы. Собственно, решение о сокращении числа депутатов до 300 было принято еще на изрядно забытом референдуме 2000 года, а введение чисто пропорциональной (а не смешанной мажоритарно-пропорциональной, как сейчас) подразумевается нынешней конституцией, но прямо в ней не закреплено. Эта норма скорее популистская, но она привносит некоторые изменения в формирование парламента в будущем. В частности – растет цена депутатского мандата и популярные партии получают большие возможности в новой Раде.

              Впрочем, судя по первому голосованию по этому проекту, наскрести 300 голосов для его поддержки во втором чтении будет почти невозможно.

              В-третьих, о дополнительных основаниях для лишения депутатских полномочий. Речь идет о наказании за прогулы и неличное голосование. Кстати, и тот и другой вопрос можно было бы решить без внесения изменений в конституцию, но Зеленскому нужны дополнительные рычаги для контроля над своими депутатами, которым он не особенно доверяет.

              В-четвертых, о законодательной инициативе народа. Этот момент очень интересный.

              С одной стороны, внедрение такой нормы в конституцию расширяет инструментарий прямой демократии (разумеется, тут нужен специальный закон, описывающий процедуру «народной инициативы»). С другой, совершенно очевидно, что «народная инициатива» будет использована так же, как сейчас используется механизм петиций – для легализации инициатив власти, за которые сама власть по какой-то причине ответственности брать не хочет.

              Вообще же особенность любого авторитарного лидера – в стремлении обеспечить прямую связь лидера и народа, в обход представительских органов и административного аппарата («царь хороший – бояре плохие»). Народная законодательная инициатива – вполне пригодный для этого механизм.

              Контроль за СМИ и силовиками

              В Раду подан также законопроект, в соответствии с которым национальная гвардия Украины выводится из системы МВД и подчиняется непосредственно президенту. Насколько можно судить, этот маневр – своеобразная «плата» за сохранение в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова – талантливого, но крайне токсичного политика и управленца.

              Нацгвардия же – довольно мощное в военном смысле соединение, боевой численностью около 50 тыс. человек, имеющих на вооружении танки, бронемашины, артиллерию калибром до 122 мм и даже транспортно-десантную авиацию. Теперь эту военную силу предлагается перевести в оперативное подчинение президенту.

              А тут еще и решение Национального совета по телевидению и радиовещанию, который обратился в суд с предложением лишить лицензии оппозиционный канал «NewsOne», входящий в медиахолдинг Медведчука. Основание – высказывания гостей канала (например, депутата Олега Волошина, требовавшего исполнения Минских соглашений). Кроме того, начата проверка другого канала того же холдинга – «ЗиК».

              «NewsOne» не в первый раз становится мишенью атак «патриотов» – еще при Порошенко Верховная рада приняла решение о закрытии канала, но тогда это дело хода не получило.

              В Нацсовете большинство составляют люди, назначенные прошлой властью, но за решение голосовал и представитель Зеленского. Скорее всего, чиновники от телевидения выслуживаются перед новым президентом, но совершено очевидно, что их инициатива идет в русле его намерений.

              Почему Зеленский кренится к авторитаризму?

              Вообще тут несколько причин – как субъективных, так и объективных.

              Если говорить о причинах субъективных, но Зеленского подталкивают к усилению своей власти совершенно естественные для популярного политика основания – он получил рекордную поддержку граждан на выборах и должен иметь возможность реализовать свою власть. К тому же надо иметь в виду, что, как утверждают актеры «Квартала 95», Зеленский в коллективе отнюдь не склонен к демократии – он лидер авторитарного типа.

              Это если не спекулировать на комплексах, происходящих из-за низкого роста (а они есть – уже неоднократно замечено, что Зеленский носит специальную обувь).

              На стыке субъективных и объективных причин находится то, что все без исключения украинские президенты пытались расширить свои полномочия. Леонид Кучма после первого избрания обеспечил принятие конституции, которая считается сейчас «суперпрезидентской», а после вторичного избрания провел референдум, также расширяющий президентские полномочия (его результаты, правда, реализованы не были). Виктор Ющенко обдумывал возможность возвращения к конституции 1996 года, но отменил редакцию 2004-го только Виктор Янукович. Только Порошенко не пытался легально расширить свои полномочия, но его политическое влияние и так превысило возможности Кучмы (другое дело, что к моменту выборов этот потенциал рассеялся).

              Если говорить об объективных причинах, то их в основном две.

              Во-первых, Зеленский действительно человек в политике новый и ему объективно не на кого опереться. Государственный аппарат его игнорирует, наспех слепленная из гумуса и веток партия не внушает доверия... Остается опираться на себя и народ.

              Во-вторых, Зеленский намерен проводить непопулярные реформы. Вот, например, продажа земель сельскохозяйственного назначения, уже поставленная в планы и против которой выступает свыше 70% граждан Украины... Реформы будут вызывать сопротивление, и сам Зеленский отлично знает, как рискует – в «Слуге народа» Голобородько тоже принимает условия МВФ, получая в результате импичмент и тюрьму.

              Чтобы начать такие реформы и довести их до конца, действительно нужны чрезвычайные полномочия...


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