Трамп собрался прекратить политику «бесконечных войн»

США намерены прекратить политику «бесконечных войн», заявил американский лидер Дональд Трамп.

«США никогда не верили в наличие постоянных врагов. Мы хотим иметь партнеров, а не противников. Америка знает, что хотя все могут начать войну, только наиболее смелые способны выбрать мир», – передает слова Трампа ТАСС.

Он добавил, что позиция Вашингтона «предельно ясна».

«Цель Америки не заключается в том, чтобы продолжать все эти бесконечные войны, войны, которые никогда не заканчиваются», – подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп называл главной исторической ошибкой США «ввод войск на Ближний Восток, предпринятый президентом Бушем». Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это его высказывание, вспоминая в том числе военные операции Вашингтона в других регионах.