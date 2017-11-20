Трамп ошибся в оценке «главной исторической ошибки США»

Дональд Трамп назвал главную, на его взгляд, историческую ошибку США – «ввод войск на Ближний Восток, предпринятый президентом Бушем». В данном случае хозяин Белого дома лукавит, возможно – неосознанно. Ведь война в Ираке – логичное следствие совсем другой ошибки, которую раз от разу повторяли десятки президентов США.

Сумма, потраченная США на эти войны, отличается в разы в зависимости от источника. По оценке Пентагона, расходы на боевые действия в Ираке, Афганистане и Сирии с 2001 по 2018 год составили 1,52 трлн долларов. Университет Брауна считает, что речь идет о 5,6 трлн долларов по состоянию на сентябрь 2017-го, но в их расчетах также фигурирует Пакистан.

Дональд Трамп озвучил цифру в 7 трлн долларов плюс «миллионы жизней». Это, кстати, редкость для американского политика – учитывать жертвы с обеих сторон, а не только собственных солдат.

Точное число жертв тоже подсчитать сложно. По данным все того же Университета Брауна, который проводит регулярные исследования «Стоимость войны», по состоянию на август 2016 года в войнах США на Ближнем Востоке погибли более 370 тысяч человек, 200 тысяч из них – мирные жители. При этом количество «опосредованных жертв войны» ученые оценивают более чем в 800 тысяч человек. Еще более 10 млн человек стали беженцами.

Масштабы действительно впечатляют. Показательно, что журналисты задавали Трампу наводящие вопросы, предлагая выбрать «самую большую ошибку» из Гражданской войны, атаки японцев на Перл-Харбор и неспособности предотвратить теракт 11 сентября 2001 года.

«Можно понять Гражданскую войну. Гражданская война – это Гражданская война. Это другое. Ввод наших войск на Ближний Восток был плохим днем для страны, вот что я вам скажу», – заявил президент США. И добавил: Обама, возможно, также поступил неправильно, когда вывел оттуда солдат.

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С ним сложно спорить. Но нужно понимать, что решение вторгнуться в Афганистан и Ирак, принятое Джорджем Бушем, а также «арабская весна», по некоторым данным, инициированная, но как минимум поддержанная администрацией Барака Обамы – это логичное продолжение вековой американской политики. Даже в те годы, когда Северо-Американские Соединенные Штаты были неактивны в других частях света, по отношению к соседям они вели себя так же, как ведут себя сейчас по всему миру.

Геноцид индейцев, прикрываемый заботой об их «просвещении», с этого началось продвижение американских колонистов на Запад. Собственно, именно тогда сформировались два основных направления американской политики, которые называют «ястребиное» и «голубиное», но эти термины несколько устарели. Потому что «голуби», якобы выступающие за просвещение и мир во всем мире, зачастую оказываются не менее кровожадными, чем «ястребы», когда требуют прекратить «нарушения прав человека» в каком-нибудь далекой стране при помощи ракетно-бомбовых ударов.

Поэтому эти направления правильнее назвать «ковбойское» и «миссионерское». Ковбои – это грубая сила («я дерусь, потому что я дерусь» и «давайте надерем задницу этим дикарям»), миссионеры – это глобализация («дикари не понимают по-хорошему, придется их наказать ради их же блага»). И те и другие абсолютно уверены, что американский путь единственно верный и все жертвы на этом пути являются оправданными.

Вторжение на Ближний Восток – это пока что последний, или, как любят говорить суеверные люди, «крайний» шаг на этом пути.

В числе предыдущих шагов – вторжение в Югославию, и ситуация на Балканах по-прежнему остается взрывоопасной. Стоит США и Евросоюзу отвлечься, как «югославы, которые не ходят в церковь, югославы, которые не ходят в костел, и югославы, которые не ходят в мечеть» начнут с упоением резать друг друга и перекраивать несправедливые по общему мнению границы.

В 1970-е и 1980-е годы США активно вмешивались во внутриполитические процессы стран третьего мира, и последствия этих «антикоммунистических революций» ощущаются до сих пор. «Аль-Каида», если кто-то забыл, была создана на основе террористических организаций, которые США спонсировали для борьбы с Советским Союзом.

Последствия войны во Вьетнаме вроде бы уже преодолены. Но если бы американских политиков середины 1970-х годов попросили назвать главную ошибку в истории Америки, мало сомнений в том, что они вспоминали бы не Гражданскую войну и не Перл-Харбор, а эвакуацию из Сайгона и посттравматический синдром целого поколения.

А вот последствия вмешательства США в войну между Северной и Южной Кореями не преодолены до сих пор. В последние месяцы лидерам этих стран удалось наладить отношения, но еще полтора года назад мир жил в ожидании вероятной ядерной катастрофы.

Этот список можно продолжать дальше в глубь времен. В нем и аннексия территории Мексики, и теория «заднего двора» по отношению ко всей Южной Америке. Поэтому «ошибка» с вторжением на Ближний Восток – это не вина Буша, как и дальнейшие события – не вина Обамы. Это «родовая травма», имманентная черта США как государства.

До тех пор, пока Вашингтон не откажется от непререкаемой уверенности в том, что американский путь – единственно возможный. Пока внешнюю политику США не перестанут определять «ковбои» и «миссионеры», пока им на смену не придут люди, умеющие вести равноправный диалог и признавать за оппонентом наличие собственных интересов, «ошибки» будут повторяться одна за другой.

Кстати, называя действия предшественников «самой большой ошибкой в истории», Дональд Трамп пока что не сделал ничего для того, чтобы если не исправить, то хоть как-то смягчить ее последствия.