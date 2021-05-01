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НОВОСТЬ ЧАСА

Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию»

1 мая, суббота  |  Последнее обновление — 18:40  |  vz.ru
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О чем могут договориться Путин и Зеленский

Лидеры России и Украины могут обсудить большой блок вопросов IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Некоторые идеи с украинской стороны уже звучали – обсудить статус русского языка и положение церкви. Аналитики скептически оценили перспективу разговора по этим темам. Тогда какие вопросы могут оказаться в фокусе внимания двух президентов?  Подробности...
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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
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Едва молдавский президент Майя Санду распустила оппозиционный ей парламент, как тотчас же заявила о желании посетить Россию. По словам президента, ее главная цель – добиться поставок «Спутника V». Эксперты подозревают, что Санду лишь имитирует дружелюбие к Москве, пытаясь хоть на время завоевать симпатии пророссийского электората – ведь в июле предстоят выборы нового парламента. Подробности...
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию»
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    О чем могут договориться Путин и Зеленский

    Лидеры России и Украины могут обсудить большой блок вопросов    1 мая 2021, 18:00
    Фото: IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин

    В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Некоторые идеи с украинской стороны уже звучали – обсудить статус русского языка и положение церкви. Аналитики скептически оценили перспективу разговора по этим темам. Тогда какие вопросы могут оказаться в фокусе внимания двух президентов?

    В официальном, или хотя бы рабочем порядке украинская сторона должна передать Москве конкретные предложения к предполагаемой встрече президентов двух стран, заметил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул: российская сторона «ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят». Но, констатировал Песков, «пока нет ничего – ни по повестке дня, ни по чему».

    Из слов представителя Кремля можно сделать вывод: мяч опять оказался на украинской стороне, которая, напомним, и была инициатором встречи Путина и Зеленского. Судя по сообщениям из офиса украинского президента, Зеленский уже поручил проработать некие технические детали гипотетического саммита. Со своей стороны, Песков информировал о том, что администрация президента России и офис Зеленского находятся в постоянном контакте. Но эти сообщения имеют отношение лишь к формату и месту встречи.

    За скобками остается главный вопрос: что, собственно, могут обсудить руководители двух стран, учитывая стабильно враждебное отношение киевских властей к России на протяжении последних семи лет. В заявлениях Зеленского практически сразу прозвучала тема донбасского конфликта, и в довольно воинственном ключе – президенту России было предложено «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Российский лидер в ответ резонно посоветовал сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, на что в Киеве категорически не соглашаются.

    «Единственное, что может быть сказано – это давний призыв России соблюдать Минские договоренности, и также привычная уже пустая риторика Зеленского о том, что надо бы изменить формат соглашений», – прогнозирует экс-глава правительства ЛНР, политолог Марат Баширов.

    Вряд ли российская сторона всерьез будет обсуждать расширение нормандского формата по Донбассу за счет привлечения США и Британии. Очевидно также, что темой разговора не может стать статус Крыма, который не подлежит пересмотру. Наконец, учитывая политические реалии Украины, фантастичными выглядит перспектива восстановления полноценных политических и экономических контактов двух стран.

    С одной стороны, из гипотетической повестки саммита выпадают самые острые и болезненные темы. С другой стороны, Киев явно демонстрирует намерение начать диалог. Зеленский, комментируя многочисленные предположения о месте встречи (от Финляндии до Ватикана), подчеркнул ему «важна суть встречи, а где именно она будет – это детали».

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, при всем критическом отношении к политическим качествам Зеленского, полагает – существуют темы, с которых украинский президент мог бы начать диалог.

    Первый возможный блок вопросов касается торгово-экономического сотрудничества и улучшения товарооборота, сказал Азаров газете ВЗГЛЯД. «Сейчас есть большой дисбаланс. Несмотря на то, что объем торговли резко упал, тем не менее, он остается значительным. Сейчас Россия, по-моему, остается для Украины третьей страной по объему товарооборота. Но была первой. И дисбаланс очень приличный. По-моему, около 3 млрд позитивного сальдо торгового баланса в пользу России. Это серьезный вопрос», – отметил Азаров. Президенты также могли бы обсудить возможность восстановить транзит товаров обеих стран воздушным и наземным путем, добавил президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

    В том же блоке вопросов

    два президента могли бы обсудить обоюдное снятие бессмысленных санкций,

    например в сфере машиностроения, минеральных удобрений», полагает Охрименко. «Сейчас есть куча запретов, которые вредят двум сторонам», – сетует экономист. Также, по его мнению, «есть простор» и в обсуждении ситуации насчет взаимно конфискованной собственности, в частности истории с дочерним украинским банком «ВТБ», чьи активы были арестованы по требованию Киева.

    Охрименко добавил, что снятие взаимных запретов требуется не только в экономической сфере. «Теоретически речь могла бы зайти о восстановлении дипломатических и культурных связей, отмене черных списков артистов», – предположил эксперт. Но все же в первую очередь в фокусе внимания окажется не культура, и не политика, а острые экономические вопросы, указал украинский аналитик.

    Вторая тема для возможного разговора – это суверенный украинский долг России в размере 3 млрд долларов, прогнозирует Охрименко. «Сейчас идут суды, но все они тупиковые. Целесообразно найти компромисс», – считает украинский экономист. Напомним, что разбирательства в связи с задолженностью Киева перед Москвой по евробондам тянутся в Высоком суде Лондона с 2016 года. Экс-премьер Азаров также полагает: российская сторона поднимет вопрос о соблюдении Киевом долговых обязательств, как об условии для дальнейшего диалога.

    Третий блок вопросов будет касаться такой болезненной для Украины темы, как транзит углеводородов и перевозка грузов, считает Азаров. «Через территорию Украины осуществляется транзит нефти и газа. Транзит грузов. Сейчас это все под большим вопросом», – отметил собеседник. По мнению бывшего главы украинского правительства, Киев не сможет повлиять на завершение строительства «Северного потока – 2», и поэтому маловероятно, что эта тема будет подниматься на саммите Путина и Зеленского. Но стороны вполне могут обсудить состояние украинской ГТС (газотранспортной системы) и поддержание ее в рабочем состоянии.

    «Киев ведет дело к тому, чтобы постепенно его трубопровод превратился в груду металла. При этом потребность в прокачке газа в Европу возрастает, независимо от наличия «Северного потока – 2». Потребность в сухопутном газопроводе, то есть в украинской сети, сохранится», – считает Азаров.

    «Можно ожидать, что речь зайдет не только о глобальных задачах, но и о проблемах простых людей»

    – заметил Азаров. По его мнению, четвертым вопросом должна стать правовая защита граждан двух стран, в первую очередь украинских мигрантов в России.

    «Украина после государственного переворота в течение последних семи лет методично разрушала всю правовую базу для двусторонних взаимоотношений с Россией. Можно перечислить сотни таких документов, включая те, что касаются правового положения граждан Украины, – отметил экс-премьер. – Миллионы украинцев продолжают работать в России. Например, человек трудится на стройке. С ним происходит несчастный случай – как обеспечить помощь такому мигранту? И подобных примеров масса. Кто-то из них получил вид на жительство, а кто-то не получил. Каков сейчас их правовой статус? Это вообще не определено». Следовательно, на переговорах может идти речь о восстановлении соглашений о правовой защите, делает вывод экс-премьер Украины.

    Наконец, по мнению политолога Азарова, пятым вопросом может стать то, что, собственно, озвучил сам Зеленский, когда выражал готовность начать диалог с президентом России. Это статус русского языка на Украине и положение каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата. «Язык и церковь – это далеко не внутренний вопрос. Но Зеленский-то поднял его от непонимания. А нельзя поднимать вопрос просто так, ведь на него надо давать серьезный ответ – и о дискриминации русского языка, и о притеснении канонической церкви», – подчеркнул бывший глава украинского правительства.

    «То, что Зеленский сам предложил Путину обсудить вопрос Украинской православной церкви, говорит лишь о глупости киевского руководителя: пусть почитает Конституцию Украины, где четко записано, что церковь отделена от государства», – отметил Баширов. Следовательно, полагает эксперт, украинскому президенту следовало бы просто соблюдать этот принцип, а не участвовать в игре раскольников против УПЦ. «С русским языком тоже нечего обсуждать: пусть принимают закон о равенстве двух языков, который давно уже нужно было бы принять», – резюмировал политолог.

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