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В Кремле заявили об отсутствии предложений Киева по встрече Путина и Зеленского
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Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего – ни по повестке дня, ни по чему», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что Москва «ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят».
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Захарова: Украина отказалась от Минских соглашений на уровне президента
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Слова украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости изменения Нормандского формата говорят об отказе Киева от выполнения Минских соглашений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Принципиально отличие в том, что эти заявления впервые сделаны на уровне президента страны. Их трудно расценивать иначе как подтверждение того, что отказ от Минских соглашений теперь становится не личным мнением отдельных руководящих представителей Украины», – цитирует Захарову ТАСС.
По ее словам, в этом случае речь идет «уже об официальной позиции Украины», что «вызывает большую тревогу».
Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе, который и так заблокирован упорным саботажем Киева выполнения Минских соглашений в том виде, в котором они были зафиксированы, то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе не приходится», – указала дипломат.
Напомним, Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. Представитель французского внешнеполитического ведомства, комментируя слова Зеленского, отметил, что Париж и Берлин работают в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений.
Также Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Нафтогаз пообещал защитить Европу от Газпрома
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Компания «Нафтогаз» намерена использовать все юридические возможности, чтобы не допустить «злоупотребления доминирующим положением Газпрома» на рынке Европы, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко.
«Мы будем использовать все юридические возможности, которые есть у Нафтогаза, чтобы сделать так, чтобы Газпром не злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы», – цитирует ТАСС Витренко.
По его словам, Нафтогаз рассмотрит варианты инициирования новых арбитражных разбирательств против Газпрома, поскольку это позволяет действующий контракт по транзиту газа.
Также он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поставили ему задачи увеличить собственную добычу газа и улучшить финансовые показатели компании, передает РИА «Новости».
Витренко подчеркнул, что у Украины очень большой потенциал собственных ресурсов, которые Нафтогаз будет реализовывать. Он добавил, что изменения в лучшую сторону в этих направлениях будут заметны уже в 2021 году.
Ранее украинский кабмин снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко.
СМИ сообщили, что увольнение главы Нафтогаза Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по представлению 5,5 млрд долларов от МВФ.
Блинкен собрался на Украину
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что отправится на Украину на следующей неделе на фоне растущей напряженности с Россией.
«Госсекретарь Блинкен сообщил CBS, что он отправится на Украину на следующей неделе на фоне растущей напряженности с Россией», – приводит ТАСС слова журналистки американского телеканала Норы О’Доннелл.
Одновременно CBS выпустил в эфир фрагмент интервью с Блинкеном, в котором тот заявил, что Соединенные Штаты фиксируют отвод Россией части войск от границы с Украиной. «На границе с Украиной было сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась [в страну]. <…> Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить», – заявил Госсекретарь США.
По информации телекомпании CNN, визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на российско-американском саммите, который может пройти в начале лета.
Напомним, во вторник пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон «будет пристально следить» за ситуацией на границе России и Украины.
Министр обороны Сергей Шойгу отверг угрозы Запада в связи с перемещением российских войск, подчеркнув, что Россия перемещает ВС в пределах собственной территории, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Москва и впредь будет делать все, что сочтет нужным, для обеспечения безопасности своих границ.
Напомним, к понедельнику авиация ЮВО и ЧФ вернулась на аэродромы постоянного базирования из Крыма после контрольной проверки за зимний период обучения. В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ.
В прошлый четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне.
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Житомирский депутат поблагодарил гитлеровцев за победу
Депутат Житомирского областного совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Константин Черпицкий перепутал фотографию для билборда и поблагодарил за победу в Великой Отечественной войне нацистов вместо красноармейцев.
На рекламном щите, который по заказу Черпицкого установили на одной из улиц Житомира, размещен снимок идущих в атаку солдат немецкой армии. Ниже размещена надпись: «Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!». Также на билборде напечатана лента в цветах украинского флага, пишет «Обозреватель».
Это не первый подобный казус. В 2019 году общежитие №2 Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова оформили ко Дню Победы кадрами военной хроники с фашистами и подбитым танком Т-34.
В 2016 году в преддверии 9 мая брянское отделение партии «Родина» разместило в центре города огромный плакат, изобразив на нем американский истребитель F-15; плакат сопровождается лозунгом «Родина всегда права».
Путин выразил соболезнования Нетаньяху после трагедии на горе Мерон
Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, выразив соболезнования в связи с трагедией на горе Мерон, где во время праздника Лаг ба-Омер погибли по меньшей мере 44 человека, сообщила пресс-служба Кремля.
«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», – отметил в телеграмме Путин.
Глава государства передал слова сочувствия и поддержки близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим на горе Мерон.
Между тем в пресс-службе посольства России в Израиле сообщили, что не располагают данными о погибших или пострадавших россиянах в результате давки. Генеральное консульство и консульский отдел посольства осуществляют мониторинг ситуации и находятся в контакте с израильской стороной, передает ТАСС.
«Информации на данный момент о погибших или пострадавших на горе Мерон среди граждан России нет. Конкретных обращений в генеральное консульство России в Хайфе по северному округу и консульский отдел посольства в Тель-Авиве не поступало», – сказала дипломат.
В пятницу в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон близ города Цфат на севере Израиля погибли по меньшей мере 44 человека, пострадали более 100 человек.
Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия. Часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки.
Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18-го числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в 2021 году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры.
Эксперт оценил вероятность прекращения огня в Донбассе на время Пасхи
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«Пасхальное перемирие» в Донбассе – под большим вопросом. Зеленский пытается одновременно продемонстрировать и миролюбие, и воинственность», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко, комментируя заявление экс-президента Украины Кравчука о готовности прекратить огонь в зоне конфликта на время Пасхи.
«Состоится ли «пасхальное перемирие» в Донбассе – это бабушка надвое сказала. Зеленский попал в трудную ситуацию. Он сделал шаг в сторону мира, согласившись на встречу с Путиным, за что тут же попал под огонь «патриотов». Теперь ему нужно сделать два шага назад, чтобы продемонстрировать свою воинственность и непреклонность в борьбе с так называемым «агрессором». Он сейчас находится под градом обвинений с разных сторон, и похоже, старается придумать какое-то неожиданное решение. Возможно, каким-то удивительным образом это будет «Пасхальное перемирие», – отметил политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко.
«Зеленский своей дерганностью, своей нерешительностью загнал себя в цугцванг, когда любое его движение только ухудшает ситуацию. А сейчас у украинского президента – суперцугцванг, – полагает Скачко. – Зеленский оказался в ситуации, когда и простое сидение на месте ему во вред». По его мнению, президент Украины «практически стал ширмой, которая лишь прикрывает неконтролируемые им процессы борьбы других сил за власть». В любом случае, очевидно, что в Донбассе не восприняли всерьез предложение Киева, полагает эксперт.
В среду вечером глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что стороны приблизились к взаимному пониманию в вопросе установления «пасхального перемирия» в регионе.
В понедельник президент Украины Зеленский выразил надежду на новое перемирие, приуроченное к Пасхе. «Очень хочется, чтобы к Пасхе не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается», – цитировал ТАСС Зеленского. В минувшую субботу контактная группа не смогла согласовать «пасхальное перемирие». Полпред России на переговорах Борис Грызлов констатировал: несмотря на то, что украинцы проголосовали на выборах против «партии войны», поведение киевской делегации в контактной группе по Донбассу не изменилось.
В начале апреля в делегации ДНР на переговорах инициативу Украины объявить новое перемирие в Донбассе назвали манипуляцией, попыткой обозначить себя «борцами за мир» в публичной сфере и обелить свой имидж в глазах мирового сообщества.
Стоит отметить, что «пасхальные перемирия» в середине весны, как и «хлебные перемирия» в конце лета уже несколько лет подряд объявляются по инициативе Трехсторонней контактной группы и столь же регулярно срываются – украинской стороной. Так, например, в 2017 году Контактная группа заявила о полном прекращении огня в Донбассе с 1 апреля. Однако в тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали договоренность, обстреляв территорию ЛНР.
Та же судьба постигла «абсолютное перемирие» марта 2018 года и прекращение огня на Пасху, объявленное в апреле того же года. Тогда договоренность о прекращении огня подписали Петр Порошенко, и одобрили гаранты минских соглашений – лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. На деле же в ДНР ежесуточно фиксировали десятки обстрелов с позиций ВСУ. Аналогичная ситуация наблюдалась и в апреле 2019 года.
Около полугода продлился и объявленный в июле прошлого года «всеобъемлющий режим прекращения огня». С февраля участились столкновения на линии соприкосновения. По информации Народной милиции ЛНР, украинские силовики впервые с июля снова начали применять артиллерию при обстреле республики.
Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала шансы на встречу президентов России и Украины в свете нынешней ситуации в Донбассе.
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Кравчук выступил за встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз
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Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз, без участия западных партнеров, выразил мнение глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
«Стоит. Зеленскому не нужна постоянно нянька», – приводит ТАСС ответ Кравчука на вопрос о том, стоит ли встречаться Зеленскому с Путиным один на один, без западных партнеров.
В то же время глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу сказал, что «позиция США, ЕС, НАТО и всех оппонентов России и тех, кто поддерживает Украину, выражена четко и однозначно», и Зеленский может и должен опираться в том числе и на их позицию, но главными должны оставаться интересы Украины.
Кравчук выразил уверенность, что встреча президентов Украины и России состоится. «Я верю в то, что эта встреча нужна, и что она в конце концов состоится», – сказал Кравчук в эфире «Радио НВ». После такого диалога, полагает Кравчук, стороны «пойдут шаг за шагом к урегулированию других отношений». «Какими они будут – это будет в порядке обсуждения», – добавил он.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, из Киева никакой конкретики не поступало. Пресс-секретарь отметил, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Мишустин передал Пашиняну привет от Путина
Премьер-министр России Михаил Мишустин передал исполняющему обязанности председателя правительства Армении Николу Пашиняну привет от президента Владимира Путина.
«Прежде всего хочу передать вам теплый привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина», – сказал Мишустин на встрече с Пашиняном в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета.
Он подчеркнул, что Москва дорожит братскими отношениями с Ереваном, которые носят многолетний союзнический и стратегический характер, передает ТАСС.
Глава российского правительства отметил, что принятые после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе заявления лидеров Азербайджана, Армении и России открыли большие возможности для совместной работы, передает РИА «Новости».
«Это в первую очередь разблокирование всех экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов. Все это создаст условия для устойчивого развития Закавказского региона», – отметил Мишустин.
Ранее в Армении оценили роль российских миротворцев в сохранении мира в Карабахе.
Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым гражданам России, сообщила пресс-служба Кремля.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации (…) Антохину Геннадию Ивановичу – капитану-наставнику отдела Департамента безопасности и качества филиала публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» в городе Владивостоке, Приморский край; Бондаренко Александру Дмитриевичу – трактористу общества с ограниченной ответственностью имени Кирова, Ростовская область», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также президент присвоил почетное звание художественному руководителю – директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей» Кажлаеву Мураду и Полякову Виктору – заместителю генерального директора – управляющему директору публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн», Ярославская область.
Кроме того, Героем Труда России стала машинист крана доменного цеха «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» Суслякова Людмила из Кузбасса.
Напомним, в феврале Путин присвоил академику Ивану Дедову звание Героя Труда.
Российские пранкеры обсудили с украинскими депутатами принадлежность Крыма
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в роли руководителя штабов Алексея Навального Леонида Волкова и юриста фонда Навального Ивана Жданова провели видеоконференцию с депутатами Рады Украины, предложив считать Крым «мандарином».
Расшифровка видеоконференции опубликована на официальном канале пранкеров в YouTube.
В фейковой конференции участвовали депутат Святослав Юраш, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, глава комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко, депутат Рады Мустафа Джемилев и другие.
Пранкер Лексус в роли Волкова поблагодарил украинских политиков за видеовстречу и от имени Алексея Навального рассказал о планах с Крымом, если блогер придет к власти.
«Крым, конечно же, не бутерброд. Он, конечно же, принадлежит Украине, но нам надо понимать, как мы будем выходить из этого кризиса. Мы планируем признать Крым украинским, но надо выработать общий план реинтеграции, когда мы придем к власти», – сказал Лексус в образе Волкова. Пранкер сравнил Крым с мандарином и сказал, что полуостров – «для всех».
«Не понял. Что это такое? Наша территория для всех?» – возмущался Джемилев, пока «Волков» демонстративно чистил на камеру мандарин.
«Эта долька для кота, эта долька для ежа, а для волка – кожура. Понимаете, куда я веду?» – заявил «Волков».
Украинским депутатам аналогия с мандарином и кожурой не понравилась. В ходе общения фейковый соратник Навального начал кричать, ругаться и критиковать украинских политиков.
Также пранкер предложил украинским депутатам спеть. «Я ведь тоже украинец отчасти. Очень люблю украинские песни. Выучил ваш гимн, украинский. Если вы не против, мы могли бы его спеть. Начинаем?» – сказал якобы Волков, после чего все участники видеоконференции запели гимн.
Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Лексус поговорили с руководством Amnesty International от имени Волкова. В беседе представители организации объяснили, как Навального сначала признали «узником совести» и почему этот статус ему невозможно вернуть.
ЕК выразила беспокойство в связи со сменой руководства Нафтогаза
Еврокомиссия обеспокоена решением Украины уволить главу Нафтогаза Андрея Коболева и призывает гарантировать управление государственными компаниями по признанным мировым стандартам, заявил в Еврокомиссии представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Еврокомиссия глубоко озабочена последним развитием событий вокруг Нафтогаза, и мы призываем украинские власти гарантировать, чтобы все решения об управлении государственными компаниями принимались в соответствии с признанными стандартами корпоративного управления», – цитирует ТАСС Стано.
Он напомнил, что реформирование системы корпоративного управления входит в набор обязательств Украины перед ЕС.
Ранее украинский кабмин снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко.
СМИ сообщили, что увольнение главы Нафтогаза Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по представлению 5,5 млрд долларов от МВФ.
В пятницу Витренко заявил, что Нафтогаз намерен использовать все юридические возможности, чтобы не допустить «злоупотребления доминирующим положением Газпрома» на рынке Европы.
В Кремле ответили на вопрос об обсуждении «Спутника V» на встрече Путина с бизнесом Франции
В ходе встречи президента России Владимира Путина с представителями французского бизнеса поднимался вопрос о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», но прямой просьбы ее продвигать не было, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У представителя Кремля поинтересовались, действительно ли Путин во время встречи с бизнесом Франции обратился с просьбой изменить отношения европейских регуляторов к российской вакцине.
«Очевидно, что ни одна из этих компаний-участников не может оказать прямого влияния на европейского регулятора, поэтому такой прямой просьбы не было, но чтобы проиллюстрировать ситуацию, когда затягивается время с этим одобрением, да, действительно об этой ситуации президент упоминал», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Накануне Путин провел в формате видеоконференции встречу с представителями деловых кругов Франции. Президент заявил, что Россия будет оказывать всемерное содействие французскому бизнесу, Франция остается одним из ключевых экономических партнеров России.
Между тем ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа на данный момент не нуждается в проведении вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», поскольку вакцина пока не одобрена европейским санитарным регулятором.
Стали известны сроки начала доплаты кураторам в колледжах
Кураторы групп в колледжах будут получать доплаты размером в 5 тыс. рублей начиная с 1 сентября 2021 года, доплату за классное руководство осенью – зимой 2020 года в таком же размере получили 810 тыс. учителей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании коллегии Минпросвещения.
«Я бы хотела обратить также внимание на реализованную по поручению президента [РФ Владимира Путина] инициативу по доплате за классное руководство. В 2020 году с сентября по декабрь выплату получили 810 тыс. учителей, и сейчас эта выплата уже полноценно вошла в нашу обычную жизнь. Теперь по решению президента с этого года, с 1 сентября, эту выплату будут получать кураторы групп в образовательных учреждениях среднего профессионального образования», – цитирует ТАСС Голикову.
По ее словам, в правительстве подготовлены определенные подходы к развитию системы среднего специального образования.
«Сегодня в правительстве подготовлены определенные подходы к развитию системы среднего специального образования, которые в ближайшее время будут представлены вашему вниманию», – передает РИА «Новости» слова Голиковой на итоговой коллегии Минпросвещения России.
Она уточнила, что подходы предполагают изменения сроков подготовки, порядок установления контрольных цифр приема для среднего специального образования, изменение материально-технической базы этих учреждений и «полное соединение системы профтехобразования с прогнозом реагирования на процессы, происходящие на рынке труда».
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил распространить ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей, которую сегодня получают классные руководители школ, на кураторов учебных групп техникумов и колледжей.
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Путин заявил о планах России расширить экономическую деятельность в Каспийском регионе
Россия уже реализует масштабные проекты в Каспийском регионе в области энергетики, есть также планы по расширению экономической деятельности, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
«Вы хорошо знаете, насколько у нас большие проекты, скажем, в области энергетики реализуются. Есть планы не только довести до конца имеющиеся проекты, но и – вот мне представители наших крупных компаний докладывают об этом, правительство – есть и планы расширения нашей экономической деятельности, расширения деятельности наших экономических операторов», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Путин на совещании призвал обсудить весь комплекс вопросов, связанных с обеспечением интересов России в этом регионе.
Ранее Путин встретился с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым, который рассказал главе государства о проектах на Северном Каспии, в Западной Сибири.
Путин выразил надежду на восстановление иранской ядерной сделки в прежних рамках
Президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности выразил надежду на то, что все, связанное с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, будет восстановлено в прежних рамках.
«Сейчас очень много вопросов решается по иранской ядерной программе. Надеюсь, всё, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках, и мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого каспийского клуба, реализовывать в полном объеме все планы, которые мы для себя имеем в виду», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Путин добавил, что намерен обсудить на совещании ситуацию в Каспийском регионе. «Мы с вами обсудим сегодня очень важную тему, а именно: ситуацию в Каспийском регионе. Не нужно, мне кажется, лишний раз говорить о том, насколько это важно для России. Это касается и вопросов экономической деятельности, и взаимодействия с нашими ближайшими партнерами и союзниками. И конечно, это касается вопросов обеспечения безопасности, интересов России в Каспийском регионе в целом», – сказал президент.
В совещании участвуют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва при любых обстоятельствах не допускает варианта, при котором Иран получит ядерное оружие. Он отметил, что переговоры по иранской ядерной сделке желательно завершить до 21 мая.
16 апреля Тегеран объявил о получении первой партии обогащенного до 60% урана. По словам президента Ирана Хасана Роухани, ввод в эксплуатацию (центрифуг) IR-6 и обогащение (урана) до 60% стало ответом на диверсию на объекте в Натанзе.
После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. Однако США отказались «платить» Ирану за возможность начать переговоры.