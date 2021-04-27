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Песков рассказал о контактах Москвы и Киева по возможной встрече Путина и Зеленского
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Администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Замруководителя администрации (президента РФ Дмитрий) Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины», – сказал он, передает ТАСС.
В то же время он уточнил, что Киев пока не предлагал альтернативные Москве площадки для возможной встречи президентов России и Украины.
Песков также заявил, что целью возможной встречи президентов России и Украины не может быть поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе. «Абсолютно четко было изложено президентом (РФ Владимиром Путиным) его отношение к инициативе. Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», – сказал представитель Кремля.
По его словам, повестка возможной встречи требует прояснения многих деталей. «Честно говоря, если мы правильно поняли, президент Украины говорил именно о том, что Донбасс нужно обсуждать и для этого нужна встреча», – сказал Песков, отметив, что это не совсем коррелирует с представлением президента России о наполнении такой встречи.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Зеленский дал поручение организовать встречу с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
«Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил – вы это слышали – встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться», – сказал он, передает ТАСС.
Зеленский также добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет – это детали».
Он также заявил, что готов обсудить с президентом России вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, если встреча двух глав государств состоится. «Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема», – заявил он.
Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что деталей готовящейся встречи пока нет.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины
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МИД России объявил о высылке сотрудника украинского посольства в Москве, ему предписано покинуть страну до конца дня 30 апреля.
«В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, персоной нон грата объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля», – цитирует предписание МИД России ТАСС.
Россия уже предупредила Украину о том, что если Киев продолжит враждебно вести себя по отношению к российским дипломатам, Москва примет дальнейшие ответные меры. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что посольству Украины в Москве уже направлена вербальная нота о высылке украинского дипломата.
19 апреля посольство России в Киеве получило ноту от МИД Украины о высылке из страны старшего дипломата по фамилии Черников.
Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. После этого МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства.
17 апреля стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Погребинский: Я не верю, что Зеленский рискнет поехать в Москву
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«Эта встреча была бы полезна для обеих стран, но я не верю, что она состоится», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя поручение президента Украины Владимира Зеленского своей администрации организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я не вижу реальной возможности этой встречи. Теперь в Киеве будут искать, например, крайнего в администрации, кто не сумел договориться. Или поступит предложение провести переговоры где-то, куда Путин не поедет», – полагает киевский политолог Михаил Погребинский.
Эксперт напомнил о том, что президент России Владимир Путин в своем предложении украинскому лидеру Владимиру Зеленскому говорил о готовности встретиться в Москве в любое удобное для него время. «Он не упоминал – любое удобное место. Но я не верю, что Зеленский рискнет поехать в Москву», – считает собеседник.
«Однако было бы хорошо, если бы президент Украины все же поехал. Хотя довольно странно будет выглядеть саммит Слона и Моськи, – добавил Погребинский. – В любом случае эта встреча была бы полезна и для наших стран, и для самих лидеров России и Украины».
Зеленский же в России окажется в трудном положении, считает эксперт. «Достаточно будет предъявить факты его вранья. Пусть он оправдывается за свою ложь – о том, что у нас якобы нет проблем с русским языком, хотя закрыты все русские школы, и будто никто не нападает на Украинскую православную церковь, при том, что это происходит постоянно», – подытожил политолог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным: «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил – вы это слышали – встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться».
Зеленский также добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет – это детали».
Он заявил, что готов обсудить с президентом России вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, если встреча двух глав государств состоится. «Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема», – заявил он.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что деталей готовящейся встречи пока нет.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
В Кремле отреагировали на слова Зеленского об изменении Минских соглашений
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского об изменении Минских соглашений и расширении нормандского формата – тревожный сигнал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Кстати, пользуясь случаем, наверное, есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения Минского формата, добавления других стран и так далее, и тому подобное. Это очередной тревожный сигнал», – заявил Песков, передает ТАСС.
Он заявил, что это очень непростая ситуация. «Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив, собственно, ему конец, просто невозможно», – добавил Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.
На Украине сравнили успехи Киева и Москвы в атомной энергетике
Заявлять о развитии Украиной своей ядерной энергетики не приходится, поскольку вовсе отсутствуют научный потенциал и единый атомный промышленный комплекс, чего нельзя сказать о России, заявил украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Землянский подчеркнул, что СССР обладал единым атомным промышленным комплексом, вместе с тем на Украине его составляющие оторваны друг от друга, передает телеканал «Наш».
«И говорить сейчас, что мы будем развивать собственную ядерную отрасль – это о чем? Какой у нас остался потенциал? Еще раз, у нас стоят блоки образца 80-х годов, в то время как тот же самый Росатом идет на атомных блоках третьего поколения, уже отрабатываются проекты реактора на быстрых нейтронах», – отметил эксперт.
Специалист указал, что на Украине в настоящий момент стоят вопросы о продлении эксплуатации и достройке незаконченных блоков. Он констатировал, что «мы выедаем, даже не проедаем, а выедаем ресурс», доставшийся от СССР. Эксперт добавил, что ни о каких прорывных технологиях без научного потенциала, которого уже нет в стране, говорить не приходится.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбирала, как Чернобыль изменил к лучшему российскую ядерную энергетику.
Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.
Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС
Служба безопасности Украины к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС опубликовала засекреченные документы, среди которых первый доклад от директора станции Виктора Брюханова и переговоры операторов станции, сообщила пресс-служба ведомства.
«Даже через 35 лет после страшной трагедии на Чернобыльской АЭС в хронологии тех событий для большинства людей остаются неизвестные страницы. Но миллионы тех, чью жизнь изменила авария, должны узнать правду, а весь мир - помнить ее последствия. Государственный архив Службы безопасности Украины публикует секретные документы КГБ: самый первый доклад «наверх» о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуации почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов», – сообщила пресс-служба в Facebook.
По информации украинского ведомства, в документах говорится о малоизвестных фактах, например, авариях на ЧАЭС до 26 апреля 1986 года и оценке радиоактивности станции как 60 раз превышающей взрывы в Хиросиме и Нагасаки.
«Архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на 1-м энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным «приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов». В 1984 году аварийные ситуации были на 3-м и 4-м энергоблоках», – отметили в СБУ.
В 1983 году Москва получила информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности, отмечается в документе. В случае аварии радиоактивность оценивалась «в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки».
Согласно документам, в июле 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии.
В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек. Около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение года после катастрофы. Последующие десятилетия за здоровьем ликвидаторов постоянно следят медики и ученые, изучающие долгосрочные последствия облучения высокими дозами радиации.
Ранее российские, украинские и зарубежные биологи выяснили, что радиация не внесла значимого числа мутаций в половые клетки ликвидаторов и не повлияла на здоровье их потомков.
Госдеп прокомментировал призыв Зеленского изменить Минские соглашения
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США поддерживают Минские соглашения и считают их основой для дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе, заявил представитель Госдепартамента США, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о внесении изменений в существующие договоренности.
«Мы продолжаем поддерживать Минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Для того чтобы эта основа принесла успех, Россия должна выполнить все обязательства, которые взяла на себя в соответствии с данными соглашениями, а также добросовестно работать над прекращением конфликта в Восточной Украине. Мы продолжим использовать возможности и пользоваться как рычагом влияния американской деятельностью в отношении украинско-российской конфликтной дипломатии, однако Россия должна отказаться от своей непримиримой позиции», – заявил ТАСС представитель Госдепартамента.
При этом в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не пояснила, собираются ли Соединенные Штаты предпринять попытку присоединиться к процессу урегулирования конфликта на востоке Украине в нормандском формате. Ей был задан вопрос о том, готова ли нынешняя американская администрация играть более активную роль в процессе урегулирования в Донбассе, и если да, то в каком качестве. Псаки также попросили прокомментировать призыв Зеленского к включению США в нормандский формат.
«Я бы, разумеется, переадресовала вас в Госдепартамент США. Он, вероятно, является тем ведомством, которому уместнее всего говорить о нашем взаимодействии и переговорах», – ответила официальный представитель американского лидера.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. В Кремле назвали такие заявления Зеленского тревожным сигналом.
Депутат Рады захотел «расшатать» Россию с помощью «олигархической оппозиции»
Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Павел Фролов заявил, что появление «олигархической оппозиции» в России помогло бы Украине.
Он подчеркнул, что «Путин никогда не сдаст эти российские геополитические имперские интересы, где в этих интересах нет Украины». По мнению Фролова, «единственный вариант расшатать эту власть в России» – появление «какой-то, возможно, олигархической оппозиции, которые хотят не терять от санкций», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».
Напомним, парламентарии из партии «Слуга народа» потребовали разрыва дипломатических отношений с Москвой, а также призвали работающих на территории России украинцев вернуться на Украину. Позднее депутат Ирина Верещук заявила, что это мнение отдельных депутатов, а не официальная позиция партии.
На Украине решили резко поднять цены на газ
На Украине с 1 мая всех бытовых потребителей газа переведут на годовые тарифы, для некоторых семей плата вырастет почти на 1,5 тыс. гривен (на 4 тыс. рублей), сообщают украинские СМИ.
«Всех украинцев с 1 мая автоматически переведут на годовые тарифы на газ. Если сейчас украинцы платят около 6,99 гривен (18,8 рубля) за куб, то по новым правилам цена будет варьироваться от 7,96 гривен (21,4 рубля) до 13,5 (36,3 рубля)», – пишет «Обозреватель».
Как пишет издание, зимой некоторым семьям при наличии газового отопления придется платить почти на 1,5 тыс. гривен (на 4 тыс. рублей) в месяц больше.
С ноября на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января правительство Украины, по предложению и. о. министра энергетики Юрия Витренко, отменило льготный тариф на электроэнергию для населения.
Минпросвещения нашло возмутивший Путина учебник истории
Учебник по истории, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы и на который в послании Федеральному собранию указал президент Владимир Путин, используется в колледжах, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
В ведомстве рассказали, что «по итогам проверки среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы», передает РИА «Новости».
«Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличии от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы», – отмечается в сообщении.
Минпросвещения провело масштабную проверку учебной литературы, используемой в образовательном процессе. Прежде всего, внимание экспертов было уделено предмету «История», включая вопросы содержания информации о Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства.
Напомним, Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву. После чего министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что все школьные учебники будут проверены.
В Кремле заявляли, что беглая проверка учебников истории в России после заявления президента показала, что издания с искажением истории отсутствуют, но раньше подобные казусы случались часто.
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Путин подписал указ о военных сборах
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, числящихся в запасе, документ вступает в силу со дня подписания – с 26 апреля.
«Постановляю призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности», – говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Правительство и региональные власти должны, согласно указу, обеспечить выполнение мероприятий по призыву россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.
Указ вступает в силу со дня опубликования – с 26 апреля.
В 2020 году президент подписывал указ о военных сборах для россиян в запасе в июне. В 2019 году Путин подписывал указ о призыве на двухмесячные военные сборы россиян в феврале.
«Единая Россия» внесла в Думу законопроекты по социальным поручениям Путина
В Госдуму внесли несколько законодательных инициатив, направленных на реализацию озвученных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию задач, сообщили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава ЕР в парламенте Сергей Неверов.
«Президент в своем послании поддержал ряд важнейших социальных инициатив. Все они касаются конкретной помощи людям. Это оплата больничных листов в размере 100% заработка независимо от трудового стажа для родителей детей до семи лет. Это и выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. И ежемесячные выплаты на детей от восьми до 16 лет. «Единая Россия» оперативно подготовила изменения в действующее законодательство. Сегодня мы эти изменения вносим в Государственную думу», – цитирует Турчака сайт «Единой России».
По оценке «Единой России» и правительства, инициатива об оплате больничного родителям дошкольников в размере 100% от заработка уже в 2021 году поможет порядка 1,5 млн молодых родителей.
Ежемесячное пособие на детей от восьми до 16 лет смогут получать родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составит половину прожиточного минимума на детей в субъекте России. Оно может быть установлено на каждого ребенка в отдельности. В 2021 году выплату назначат на 360 тыс. детей.
Еще одна инициатива «Единой России», которую поддержал президент – установление ежемесячного пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. Оно составит 6350 рублей в месяц. В этом году такие выплаты смогут получить порядка 630 тыс. женщин.
«Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут приняты во втором и третьем чтениях», – добавил Турчак.
В свою очередь Сергей Неверов заверил, что все инициативы будут поддержаны фракцией партии в нижней палате парламента. «Это только первый пакет инициатив. Фракция «Единой России» не только полностью поддержит эти инициативы, но и оперативно разработает дополнительные [инициативы] для принятия Госдумой», – сказал руководитель фракции.
Напомним, в послании Федеральному собранию президент также поддержал ряд инициатив, которые направила «Единая Россия». В их числе – бесплатное подключение людей к газу, поддержка крупных инфраструктурных проектов в регионах льготными кредитами на длительный срок, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник, закупка школьных автобусов.
Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В ходе оглашения послания он объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, в частности о выплатах для школьников, а также беременным женщинам.
Украина объявила о размещении евробондов на 1,25 млрд долларов
Киев размещает еврооблигации на 1,25 млрд долларов с погашением в 2029 году, сообщил украинский минфин.
Объявлено о «прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов». При этом «доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых». Украинская сторона ждет, что Standard & Poor's и Fitch присвоят выпуску рейтинг «В». Расчеты ожидаются 30 апреля, передает ТАСС.
Минфин указал, что «выполняет план государственных внешних заимствований» на 2021 год. Основную часть плана собираются реализовать «за счет льготного финансирования от международных партнеров».
В сентябре Украина погасила евробонды, выпущенные в 2015 году, на сумму 1,69 млрд долларов. В декабре Киев дополнительно разместил еврооблигаций на 600 млн долларов.
Пентагон обещал «пристально следить» за границей России и Украины
Пентагон внимательно следит за ситуацией на границе России с Украиной, сообщил пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби.
По его словам, в Вашингтоне «видят, что некоторые российские войска уходят от границы с Украиной», но оценивать ситуацию «еще очень рано». Пентагон заявил, что «будет пристально следить за этим», передает ТАСС.
В свою очередь, в Госдепе заявили, что США «продолжают поддерживать минские соглашения в качестве основы дипломатического урегулирования» в Донбассе. США намерены «использовать все возможности для участия в дипломатических усилиях». При этом Госдеп заявил, что Москва должна отказаться от своей якобы «бескомпромиссной» позиции. США отметили, что подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, передает РИА «Новости».
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, на базы вернулись более 20 кораблей ЧФ.
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В Раде предложили организовать коллективный просмотр фильма «В бой идут одни старики»
В Верховной раде необходимо организовать совместный просмотр фильма «В бой идут одни старики», чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем, заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Вадим Рабинович.
«Я предлагаю руководству Верховной рады в начале мая организовать коллективный просмотр в зале парламента фильма выдающегося украинского актера и режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни старики», – цитирует РИА «Новости» Рабиновича.
Он отметил, что многим депутатам необходимо напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто предателем. По мнению Рабиновича, нужно задуматься, почему на Украине сносят памятники героям, а улицы называют именами «нацистских преступников».
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.