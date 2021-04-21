В Москве ответили на желание Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, следует встретиться с главами ДНР и ЛНР, заявил информированный источник в Москве.

Источник заявил, что «Киев застыл в ложной парадигме и боится признать реалии», он «воюет не с Россией, а с собственными гражданами, живущими в Донбассе», потому «Зеленскому надо встречаться не с Путиным, а с (главой ДНР Денисом) Пушилиным и (главой ЛНР Леонидом) Пасечником», передает РИА «Новости».

Вместе с тем первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил мнение, что предложение украинского лидера является пиар-ходом и уловкой, означающей намерение Зеленского перевести главу России на один уровень с собой.

«Такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией (...) Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта – ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске», – пояснил он.

Депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями обоих республик, и не исключил возможность встречи президентов России и Украины.

«Что касается встречи Путина и Зеленского – она тоже возможна, только без драматических эффектов, которые нужны исключительно для торговли в интернете и СМИ», – заключил он.

Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

До этого Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.

В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.

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