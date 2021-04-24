На Украине заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве

Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет принять приглашение своего российского коллеги Владимира Путина приехать на переговоры в Москву, заявил вице-премьер Украины, замглавы делегации этой страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников.

Резников заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», что Зеленский «не может во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком», который якобы «является представителем страны-агрессора», передает РИА «Новости».

По его мнению, подобная встреча должна происходить в формате Нормандского формата вместе с лидерами Германии и Франции.

Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.

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