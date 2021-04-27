Зеленский ищет встречи с Путиным лишь на словах

«Все идет к тому, что встреча с Владимиром Путиным состоится», – заявил Владимир Зеленский, поручив своему офису организовать встречу с российским лидером. Как считают эксперты, президент Украины продолжил серию попыток добиться внимания Кремля, но на своих условиях. Насколько реален «саммит Моськи и Слона» и почему Зеленский так настойчиво желает встречи с Путиным?

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться», – сказал Зеленский. Он добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет – это детали».

Зеленский также сообщил, что готов обсудить с президентом России вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине. «Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы. Не вижу, в чем тут проблема», – заявил он. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что деталей готовящейся встречи пока нет, хотя администрация президента РФ находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения двусторонних отношений пригласил Зеленского в Москву. Вице-премьер Украины Алексей Резников в ответ заявил о невозможности визита Зеленского в столицу России. Также офис Зеленского счел некорректным приглашать Путина в Киев.

В республиках Донбасса также весьма критично восприняли заявления Зеленского. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с президентом Украины на линии соприкосновения. Своим отказом от переговоров с лидерами Донбасса Зеленский продемонстрировал нежелание разрешить конфликт мирным путем, подчеркнул в понедельник Пасечник.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, встреча президентов была бы полезной для обеих стран. «Но я не вижу реальной возможности этой встречи. Теперь в Киеве будут искать, например, крайнего в администрации, кто не сумел договориться. Или поступит предложение провести переговоры где-то, куда Путин не поедет», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД.

Эксперт напомнил о том, что Путин в своем предложении Зеленскому говорил о готовности встретиться в Москве в любое удобное для него время. «Но он не упоминал «любое удобное место». Я не верю, что Зеленский рискнет поехать в Москву, – считает собеседник. – Однако было бы хорошо, если бы президент Украины все же поехал. Хотя довольно странно будет выглядеть саммит Слона и Моськи. В любом случае эта встреча была бы полезна и для наших стран, и для самих лидеров России и Украины».

При этом Зеленский в случае приезда в Россию окажется в трудном положении, добавляет Погребинский. «Достаточно будет предъявить факты его вранья. Пусть он оправдывается за свою ложь о том, что у нас якобы нет проблем с русским языком, хотя закрыты почти все русские школы, и будто никто не нападает на каноническую Украинскую православную церковь, хотя это происходит постоянно», – напомнил политолог.

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«Встреча не может состояться на тех условиях, которые предлагает Зеленский, – соглашается с Погребинским представитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер. – Путин ясно дал понять: если Зеленский хочет обсудить проблему Донбасса – ему стоит вести переговоры напрямую с лидерами ЛНР и ДНР. Но президент Украины не может на это пойти из-за давления со стороны США и националистов».

«Что касается вероятности визита Зеленского в Москву, то и она крайне мала. Такой шаг не поймут его конкуренты и оппоненты в стране. Поэтому я думаю, что скорее всего президент Украины постарается избежать встречи, несмотря на то, что именно он является инициатором проведения переговоров: сперва он хотел поговорить с Путиным по телефону, теперь хочет личной встречи, но на каких-то своих условиях», – пояснила собеседница.

«Вероятно, Зеленский во время недавних бесед с лидерами Франции и Германии попытался выставить себя в роли жертвы, но они скорее всего посоветовали ему начать диалог с Путиным. При этом условия, которые он предлагает, повторюсь, выглядят совершенно неприемлемыми», – добавила председатель СППУ.

Кроме того, Шеслер указала на клоунский стиль Зеленского. «Он предлагает переговоры не как президент соседней страны, а как шоумен, что абсолютно недопустимо на высшем уровне. Зеленский и его команда – это апофеоз непрофессионализма, поскольку они ничего не понимают в дипломатии и международных отношениях, превращая любые выступления в клоунаду, предназначенную для внутреннего пользования и отчасти для Запада», – считает Шеслер.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник, в отличие от Погребинского и Шеслер, считает вероятность встречи довольно высокой. Но она может пройти скорее при европейском или американском посредничестве, полагает эксперт. «Российскому руководству сама по себе встреча не нужна, если на ней нельзя достигнуть каких-то стратегических договоренностей, а они вряд ли возможны», – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД.

Большая часть украинского общества поддерживает прямые переговоры Путина и Зеленского, что демонстрируют результаты соцопросов, напомнил эксперт. При этом собеседник признал, что с украинской стороны «мы сейчас наблюдаем информационный пинг-понг и пиар на социально популярной теме».

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов также не исключает, что Зеленский пойдет на востребованный украинским обществом прямой контакт с Москвой. Эксперт допускает, что в отношениях России и Украины в ближайшее время наступит некоторая оттепель.

«Дело в том, что Зеленскому дали осознать пределы американской поддержки,

– пояснил Кортунов. – Месяц назад в Киеве возобладало желание попробовать сыграть в «украинский Карабах», то есть добиться военной победы над ДНР и ЛНР. Сейчас, по всей видимости, в Вашингтоне дали понять, что военную авантюру они не поддержат, и в случае вмешательства России Киеву придется решать проблемы без американской помощи. Поэтому Зеленский и другие официальные лица вынуждены отыгрывать назад прежние воинственные заявления».

Но, подчеркнул Кортунов, заявление Зеленского о желании побеседовать с Путиным скорее говорит о понимании необходимости диалога между Киевом и Москвой. Показательно и то, что украинский президент упомянул положение русского языка на Украине и статус УПЦ Московского патриархата, отметил политолог. «Это реакция Зеленского на речь Путина, в которой наш президент обеспокоился положением на Украине русскоязычного населения и прихожан канонической церкви, – полагает Кортунов. – Правда, не совсем понятно, что тут может быть предметом обсуждения. Ущемляющий русский язык закон давно принят, и вряд ли Зеленский будет его отменять. Раскольничья ПЦУ – Православная церковь Украины – находится в привилегированном положении».

«Само собой, Зеленский в Москву не поедет, для него это будет выглядеть как капитуляция. Зеленский говорит, что хотел бы встретиться с Путиным в Донбассе – очевидно, что на контролируемой ВСУ территории, в Славянске или Мариуполе. Это представить сложно, и еще менее возможной выглядит встреча в Донецке или Луганске», – рассуждает эксперт. Для встречи необходимо выбрать нейтральную территорию, и вряд ли это будет Белоруссия, учитывая недружественные жесты Киева в адрес Александра Лукашенко, заключил Кортунов.

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