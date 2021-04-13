Новый конфликт в Донбассе противоречит интересам России

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НОВОСТЬ ЧАСА

Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу

13 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 17:20  |  vz.ru
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Прибалтика протестировала энергетическую нищету

Прибалтика полностью отказалась от электроэнергии из России на пару дней Виктор Драчев/ТАСС
Прибалтика выяснила, как ее население будет жить без созданного в Советском Союзе энергетического кольца БРЭЛЛ. Отказ от электричества из России и Белоруссии приведет к росту цен в Прибалтике до западноевропейского уровня. И не только на свет. Хотя зарплаты прибалтов до этого уровня ощутимо не дотягивают. Обратиться за помощью в случае аварии к восточным соседям уже не получится. Подробности...
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Поворот к природе усилит позиции России в мире

Москва должна заявить о себе как об одном из глобальных лидеров борьбы за «зеленую идею» ZUMA/Global Look Press
Тема климата начинает играть большую роль в международной политической повестке. В конце апреля США проведут саммит, на котором будет обсуждаться вопрос перехода к безуглеродной энергетике. Налог на «углеродный след» вскоре планирует ввести ЕС. Есть мнение, что новые экостандарты Запад превращает в инструмент против Китая и России. Но как Москва и Пекин могут обратить это оружие себе на пользу? Подробности...
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Полет Гагарина сопровождала серия ошибок и неожиданностей

Момент старта гагаринского корабля «Восток-1» roscosmos.ru
12 апреля 2021 года мы празднуем 60-летие первого полета человека в космос. За это время полет Юрия Гагарина на корабле «Восток-1» не только стал историей, но и отчасти превратился в миф: «все было хорошо». В действительности первое знакомство человека с космическим пространством стало тяжелым испытанием и для Гагарина, и для всех, кто готовил его подвиг. Подробности...
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В борьбу Китая и США за украинский «Мотор Сич» вмешалась третья сила

Турецкие боевые дроны Bayraktar с украинскими двигателями могут быть использованы при наступлении в Донбассе mil.gov.ua
Украинские СМИ сообщили о предложении Владимира Зеленского турецкому лидеру Реджепу Эрдогану половины акций предприятия «Мотор Сич», обладающего большим потенциалом в авиационном двигателестроении. При этом ранее сам Зеленский под давлением США национализировал предприятие, акциями которого пытались завладеть китайские структуры. Какое значение может иметь возможная сделка Киева и Анкары и насколько она опасна для России? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Дать стране спокойно жить

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые так негодовали на «царскую тиранию», привели к власти настоящую тиранию – и, в отличие от царизма, действительно кровавую. Почему это стоит вспомнить? Потому что присловье, что нельзя обманывать всех, все время и одними и теми же трюками, увы, неверно. Подробности...
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Смерть генерала Корнилова обрекла Россию на годы Гражданской войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
С точки зрения тактики Ледяной поход был примером множества успешных превозмоганий. Стратегия же оказалась провалена с треском. Добровольческая армия не достигла ни одной поставленной цели – массового восстания не произошло, а Екатеринодар и вовсе попал в руки большевиков. Подробности...
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На реализацию затей Cталина Испании не хватает денег

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Четырехдневка неизбежно вызовет снижение производства товаров и услуг, а незапланированные бюджетные расходы на помощь участвующему в проекте бизнесу нарастят госдолг. Издержки возрастут у предприятий промышленной отрасли и организаций сферы услуг. Подробности...
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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  • Родители

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Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
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  • Нет, я мужчина

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу
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    Новый конфликт в Донбассе противоречит интересам России

    Россия готовит испытание для отношений Украины и Запада, считает Зеленский    13 апреля 2021, 17:00
    Фото: REUTERS/Igor Tkachenko
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Из заявлений Киева можно сделать вывод, что риск новой битвы за Донбасс снизился, острый кризис миновал. Одна из причин этого, по-видимому, в том, что у Зеленского не получилось «продать» Западу легенду про «новое нападение России», поскольку все понимают, что новая война нужна не России, а самому Зеленскому. Но есть и те, кто считает, будто обострение в Донбассе все-таки может принести РФ выгоду.

    «То, что они хотят сделать, это поднять градус настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в вопросе поддержки Украины, что они на самом деле не считают нас партнером. Это своего рода испытание».

    Этот комментарий президента Украины Владимира Зеленского журналу Time призван объяснить пропагандистские утверждения Киева о том, что Россия ответственна за текущее обострение в Донбассе и готовит новое наступление на Украину. На дворе уже не 2014 год, и многие из тех, кто верил тогда Киеву на слово, теперь так не делают и даже переспрашивают - а зачем России такая война? Зеленский объясняет - чтобы показать, что Запад Украину не поддерживает. Ничего умнее в его офисе придумать не смогли.

    Это, впрочем, простительно: задача у украинских пропагандистов тяжелая. Ведь за обострение ответственна именно Украина, точнее, технологи Зеленского и некоторые пассионарии на передовой, а больше эта война никому не нужна, наоборот - она крайне нежелательна. Для российских интересов в том числе.

    При президенте Порошенко каких-либо объяснений западные СМИ от Киева практически не требовали. С больной головы на здоровую тема обострений переносилась через утверждение о том, что в России спят и видят, как бы захватить Украину и присоединить к своей «империи». К публичному имиджу Зеленского подобная бредятина не слишком хорошо подходит, но главное в ней то, что она теперь мало на кого работает - разве что на поляков и прибалтов. Вот и приходится выкручиваться.

    В реальности, провоцируя обострение в Донбассе и сваливая вину за это на Россию, Киев преследует несколько целей. Программа-минимум - перед лицом внешней угрозы сплотить население вокруг теряющего рейтинг президента и выцыганить у западных стран еще какую-нибудь поддержку.

    Более амбициозная цель - изменить линию фронта и перезапустить конфликт так, чтобы соглашения о прекращении боевых действий (более известные как Минские соглашения) были отменены явочным порядком и потребовалось бы заключать новые. Те, которые есть, Украина имплементировать не собирается - эта идея крайне непопулярна в обществе и по сути означает капитуляцию перед Донбассом, который получит автономию значительно большую, чем просил до войны.

    Наконец, программа-максимум - или втянуть российскую армию в конфликт, или убедить всех на Западе, что она в этот конфликт втянулась.

    Тогда можно будет уговорить Запад (в первую очередь - администрацию Джо Байдена, во вторую - Берлин и Париж) на введение против Москвы давно анонсированных «суперсанкций». Эти санкции настолько «супер», что больно ударят и по самому Западу (против такого обсуждаемого сейчас сценария, как санкции против суверенного долга РФ в рублях, выступало даже министерство финансов США), поэтому «уважаемые партнеры» пока что на них не соглашаются, но в случае войны, глядишь, согласятся. Тогда российская валюта рухнет, и всей Украиной можно будет отпраздновать то, что у соседа корова сдохла.

    Проблема киевского плана в том, что начать войну гораздо проще, чем ее закончить, а на милитаристской и националистической Украине ситуация рискует стать неуправляемой особенно быстро. При этом потеря дополнительных территорий на востоке страны (а это наиболее вероятный сценарий при по-настоящему масштабном конфликте) Зеленского, судя по всему, не пугает: чем меньше электората к востоку от Киева, тем меньше голосов у главной на сегодняшний день оппозиционной партии, условно пророссийской «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ).

    Как бы там ни было, риск нового конфликта к настоящему моменту снизился. Еще недавно военное развитие событий казалось высоковероятным (и вот почему), теперь так уже не кажется, накал спал. Это произошло после того, как лидеры России, Германии и Франции щелкнули Зеленского по носу, обсудив судьбу Украины без Украины, а Джо Байден, наоборот, наконец-то позвонил Зеленскому и, вполне возможно, категорично отсоветовал зачинать сейчас полноценную войну (у Байдена сейчас других проблем по горло, а готовой стратегии по действиям на российско-украинском направлении нет до сих пор). 

    После этого украинские представители в группе по урегулированию вдруг пересмотрели свою линию на полный выход из переговоров под надуманным предлогом и подтвердили действие мирных договоренностей, достигнутых летом прошлого года. Следом за этим прозвучало несколько заявлений на разных уровнях (ВСУ, СНБО, Верховная Рада, правительство, офис Зеленского) о том, что военное решение проблемы Донбасса сейчас не рассматривается. Так кризис перестал быть острым.  

    Это, безусловно, хорошая новость. Потому что России новая война в Донбассе не нужна. По тем же причинам, по каким она нужна Зеленскому, хотя есть и другой взгляд на проблему. Мол, военный конфликт дает прекрасную возможность, чтобы сократить территорию Украины как враждебного нам государства и вовлечь в «русским мир» еще больше ее осколков.

    У такой концепции есть свои резоны, но доводы «партии мира» выглядят более убедительно.

    Во-первых и в-главных, нам дороги жизни жителей Донбасса, это наши люди. Новая война - новые бомбежки, новые трупы, новые сироты, новые беженцы. Передовая линия обороны ДНР и ЛНР на первом этапе, скорее всего, сгорит. Это настолько очевидно, что объяснений не требует.

    Во-вторых, если Зеленский заинтересован в консолидации украинского общества и росте своего рейтинга, Россия заинтересована в обратном - этот человек уже доказал и свою недоговороспособность, и вопиющую некомпетентность. В мирное время чем ниже рейтинг у Зеленского, тем выше он у ОПЗЖ. В военное будет наоборот - президент воспрянет, ОПЗЖ ликвидируют как «пятую колонну», их электорат начнет сокращаться (в том числе, за счет откола от Украины новых территорий).

    В-третьих, Минские соглашения, как к ним ни относись, действительно не выгодны для Украины и подразумевают урегулирование проблемы Донбасса по «боснийскому кейсу». Это примерно тот же сценарий, который мы предлагали Молдавии в ситуации Приднестровья (и от которого Кишинев отказался под нажимом США) - самоуправление до того широкое, что подразумевает не только свою власть и свои законы, но и вето при принятии общих решений типа вступления Молдавии в НАТО.

    Речь не о том, что условия Минского мира обязательно должны быть выполнены. Некоторые из них невыполнимы уже со стороны Донбасса, а сливать его в Украину не кажется возможным - любой украинской власти доверять нельзя, поскольку любая украинская власть неустойчива. Но новые условия мира, очевидно, будут для ДНР и ЛНР еще хуже. Ведь лучше нынешних только признание их независимости Киевом и расширение до Харькова и Одессы, но это представляется крайне маловероятным.

    В-четвертых, сколь бы катастрофичны не были последствия войны для Украины, для российского бюджета они тоже будут крайне обременительны, не говоря уже о том, что при вероятных в таких условиях «суперсанкциях» российский рубль значительно подешевеет. Если в Киеве есть заинтересованные в том, чтобы вбомбить Донбасс в каменный век, то нам необходимо обратное - раскрытие его потенциала как богатейшего края и его интеграция в российскую экономику.

    Для этого нужно предпринять несколько важных действий как со стороны Донбасса, так и со стороны России. Например, необходимо признать таможенные документы ДНР и ЛНР, как это уже было сделано с местными аттестатами об образовании. Необходима финансовая «прокладка» для нормальных внешнеторговых операций между Россией и непризнанными (пока что) республиками, но так, чтобы не подставлять крупнейшие банки РФ под санкции.

    А главное, необходимо время. Несколько спокойных лет для России и Донбасса, которые посвящены реформам и развитию, а не бомбежкам и выживанию. Восставший (уже в экономическом, а не в революционном смысле) Донбасс станет худшим наказанием для Украины, где перспективы для развития отсутствуют без всяких санкций. Это государство слабеет - и продолжит слабеть в дальнейшем.

    Это означает, что время работает на нас.

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