У властей США нет стратегии в отношении Украины

Глава Госдепа Энтони Блинкен обсудил с верхушкой НАТО угрозу, которую Россия якобы несет Украине, и пообещал серьезные последствия в случае агрессивных действий Москвы. Однако какие именно последствия имеются в виду, Блинкен так разъяснить и не смог. Надо ли России опасаться новых существенных санкционных ударов Запада или предостережения Госдепа – лишь пустая риторика?

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник провели телефонный разговор. Главной его темой стало сосредоточение войск, которое Россия якобы ведет у украинской границы. Дословно – речь шла о «срочной необходимости для России прекратить агрессивное наращивание сил вдоль границ с Украиной и в оккупированном Крыму». В воскресенье в интервью телеканалу NBC глава Госдепа прямо заявил: России придется заплатить цену и столкнуться с некими последствиями, если Москва прибегнет к агрессивным действиям против Украины.

Москва оперативно дала отповедь Блинкену. «Эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену – чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», – заметил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя интервью главы Госдепа.

В самом деле, предыдущая команда демократов – администрация Барака Обамы, где работали многие нынешние руководители США, включая Джо Байдена – произносила ровно такие же фразы. «Мы заставим Россию заплатить цену за агрессию», – заявил Обама в сентябре 2014 года с трибуны Генассамблеи ООН. Речь тогда шла о воссоединении Крыма с Россией и о ситуации в Донбассе, в которую якобы вмешивается Москва. Наконец новоизбранный президент Джо Байден в интервью ABCNews, помимо всего прочего, сказал, что Владимир Путин «заплатит» за якобы имевшие попытки Москвы повлиять на американские выборы 2020 года в пользу Трампа.

Эксперт-американист Дмитрий Дробницкий призвал внимательнее отнестись к фразам главы Госдепа. Ведь исходя из них, можно сделать вывод об отношении нынешних властей США и к санкционной кампании против России, и к происходящему на Украине и в Донбассе, полагает политолог. «В словах Блинкена в интервью NBC отчетливо слышалась растерянность», – заметил Дробницкий. Госсекретарь сказал, что Россию могут ожидать серьезные последствия в случае ее «агрессивных действий» на Украине. Но далее Блинкен не развил этот тезис.

«Даже несмотря на попытки ведущего программы Чака Тодда вывести спикера на конкретные идеи касательно возможных агрессивных действий России на Украине, Блинкен завел лишь известные мантры о том, что «Россия заплатит цену», «ее могут ожидать серьезные последствия». А какие последствия это будут? Определенного ответа так и не последовало», – констатировал американист.

Дробницкий также обратил внимание на то, что конкретные ответы у госсекретаря отсутствовали не только по теме России и Украины, но и по проблеме Тайваня и Китая. «Я подозреваю, что возможные планы и дорожные карты существуют только в Пентагоне», – предположил эксперт. Он сделал вывод:

«Что же касается Украины, похоже, что определенной стратегии в этом направлении у американского руководства нет».

Более того, не исключено, что украинский вопрос для нынешних властей Соединенных Штатов уйдет на второй план, предполагает политолог. «Если администрации Байдена удастся добиться своих глобальных целей – сдержать Китай, сформировать более жесткий западный блок, реализовать какие-то проекты на постсоветском пространстве, – и если он успеет это сделать до того, как Москва и Пекин отреагируют, то Украина в конечном счете уйдет из их актуальной повестки».

Дело в том, заметил Дробницкий, что Украина для вашингтонских стратегов – проблемная страна. С одной стороны, «современная Украина изначально задумывалась как проект образцово-показательного либерального славянского государства к западу от России». И хотя эта идея «страны-витрины демократии» провалилась, сейчас Украина используется Соединенными Штатами как некий плацдарм для распространения демократии, отметил собеседник. С другой стороны, США рассматривают эту постсоветскую республику как крайне неустойчивое образование, которое рано или поздно превратится в failed state – несостоявшееся или провалившееся государство.

Украину Америке надо держать в напряжении, чтобы она, с одной стороны, не развалилась, а с другой – чтобы использовать ее в качестве инструмента против геополитического конкурента – России, делает вывод политолог-американист. Возвращаясь к интервью Блинкена, можно сделать вывод, что администрация Джо Байдена находится в стадии выработки политики на украинском направлении, добавил Дробницкий.

Соединенные Штаты и их союзники прибегают к избитой риторике, но сбрасывать со счетов реальную угрозу «последствий» не следует, полагает замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Люди вроде Блинкена все равно будут раз в несколько месяцев придумывать какие-то поводы для антироссийских санкций. Конкретные слова отдельных чиновников и придуманные поводы – якобы угрозы Украине, чье-нибудь отравление и тому подобное – в данном случае несущественны», – заметил сенатор Климов газете ВЗГЛЯД.

Дело в том, подчеркнул парламентарий, что любая американская администрация – и республиканская, и демократическая – действует и будет действовать в русле закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который был принят в 2017-м при Дональде Трампе, но продолжает работать при Байдене. «В законе CAATSA указано, что администрация любого президента США должна отчитываться перед Конгрессом, каким образом она сдерживает Россию», – напомнил собеседник.

На эту тему

«Даже если мы ничего не будем делать, а с утра до вечера будем молиться на портрет господина Байдена, даже в этом случае они будут продолжать свою работу. Не надо забывать, что у американской политической элиты консолидированное мнение относительно России, вне зависимости от находящихся там у власти людей. Они решили для себя, что Россия должна исчезнуть раз и навсегда. А конкретные фразы об «угрозе Украине» – это пустая риторика», – подчеркнул сенатор Климов.

По оценке Дробницкого, в краткосрочной перспективе нельзя исключать вероятность введения Вашингтоном новых антироссийских санкций, которые будут привязаны к ситуации в Донбассе. «Так устроена американская политика. Не получается договориться – будут ссориться. Другое дело, что и санкции становятся все более фрагментированными и едва ли изменят ситуацию», – считает политолог-американист.

О том, что какой именно санкционный удар могут нанести США и их европейские союзники, можно предположить, исходя из заявления, прозвучавшего в понедельник, правда не на самом высоком уровне, в Европарламенте. Лидер его ведущей фракции – Европейской народной партии – Манфред Вебер объявил, что «недвусмысленный и сильный ответ» может включать в себя отключение России от системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Добавим, что ранее в Кремле сообщили, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и лишение доступа к SWIFT. По этому поводу глава российской дипломатии Сергей Лавров ранее заметил, что современные реалии все чаще говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД