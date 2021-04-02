США поощряют Киев к новой авантюре в Донбассе

Министры обороны Украины и США провели второй за полтора месяца разговор, касающийся ситуации в Донбассе. По словам Андрея Тарана, американцы пообещали Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией. О каких именно мерах поддержки может идти речь и чем грозит властям в Киеве повторение ошибки Саакашвили 2008 года?

В четверг состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Андрея Тарана, по итогам которого Таран заявил о получении неких мер поддержки со стороны США в случае конфликта с Россией. В Минобороны Украины также сообщили, что руководители ведомств «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны». При этом разговор Тарана и Остина стал вторым за последние полтора месяца. А накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.

Обещанная США помощь Украине в случае конфликта с Россией может оказаться «медвежьей услугой», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все должны работать на единую цель – на достижение мира на востоке Украины. Вашингтон же своими поставками вооружений, агрессивной и провокационной риторикой поощряет киевский режим к невыполнению минских договоренностей», – сказала дипломат в беседе с «Газетой.Ru».

При этом в Кремле охарактеризовали ситуацию в Донбассе как пугающую, потому что «провокации со стороны вооруженных сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные». В то же время замминистра иностранных дел России Андрей Руденко отметил, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – это очередной вымысел.

«Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией – это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном», – сказал Руденко, передает РИА «Новости».

Ранее в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. При этом Вашингтон уже ознакомился с заявлениями представителей армии Украины о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие у границ. В то же время Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.

На эту тему

«Что касается обещаний США, то за ними ничего, кроме слов, не стоит. Американцы никогда не будут воевать за Украину. Правительству Зеленского просто следует порядочно себя вести и не бегать к новому старшему брату за помощью. Пусть они лучше садятся за стол переговоров с ДНР и ЛНР и решают спорные вопросы в рамках Минских соглашений», – заявил газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сейчас Киев, по словам собеседника, провоцирует Кремль на военный конфликт, рассчитывая, что с помощью США они смогут одолеть Россию. «При этом Украина до сих пор не может понять, что она своим существованием во многом обязана России, которая поддерживает ее в том числе и транзитом газа», – добавил сенатор. – Поэтому не надо провоцировать Россию на ответные действия.

Не надо бряцать оружием у нас под носом. Это кончится для властей Украины печально».

Джабаров также отметил, что «странам – гарантам Минских соглашений уже надоела политика Украины». «Немцы и французы поняли бесперспективность работы с режимом Зеленского. Поэтому они даже не посчитали нужным сообщить Киеву о прошедших на днях переговорах с нашим президентом. Дело в том, что они не уважают Зеленского и не относятся к нему серьезно», – полагает сенатор.

В то же время советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник считает, что телефонную беседу между Остином и Тараном довольно трудно назвать «переговорами министров». «Это выглядит скорее как отчет подведомственного служащего старшему по званию. США лишь выразили озабоченность вопросом Донбасса и продемонстрировали символический жест поддержки украинским радикалам с целью успокоить их. Но на помощь Украине американцы не придут», – уверен собеседник.

Он также предположил, что этот звонок был во многом обусловлен проведенными ранее переговорами «евротройки» с участием лидеров России, Германии и Франции. «Этот факт сильно обеспокоил как Киев, так и Вашингтон», – подчеркнул Мирошник.

Собеседник убежден, что в случае эскалации конфликта в Донбассе Вашингтон никаких обязательств на себя брать не станет. «Максимум, на что может рассчитывать Украина – это подливание масла в огонь в виде поставок вооружений, военной техники, либо чего-то еще, что может способствовать еще большей эскалации конфликта», – полагает Мирошник.

Он напомнил, что ранее в схожей ситуации оказалась Грузия, когда подстрекательство со стороны Вашингтона подтолкнуло экс-президента Михаила Саакашвили к совершению ключевой ошибки, а именно: началу боевых действий в августе 2008 года, которые обернулись для Грузии военным поражением.

В свою очередь зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов добавил, что ведущие страны континентальной Европы выступают против военного решения конфликта в Донбассе. «Они настаивают на соблюдении Минских соглашений и продолжении работы исключительно политико-дипломатическими средствами. Поэтому Вашингтон здесь остается в одиночестве, потому как, кроме правительства в Киеве, больше никто не собирается участвовать в его авантюрах», – резюмировал Климов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД