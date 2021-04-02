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НОВОСТЬ ЧАСА

Блогер Эдвард Бил признал, что был за рулем в момент аварии на Садовом кольце

2 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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Названы сроки падения гегемонии доллара

В 1993 году доля доллара в мировых резервах падала до 45% PA Images/REUTERS
Доверие к доллару как к резервной валюте во всем мире резко снизилось. Его доля упала до самого низкого уровня за последние двадцать пять лет. Другие страны все чаще предпочитают хранить сбережения на черный день не в американской валюте. Для этого есть как экономические, так и геополитические причины. Когда же гегемония доллара падет окончательно? Подробности...
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Фейки о русофобии в Казахстане заставляют насторожиться

В Северо-Казахстанской области легко встретить этнических казахов, которые в быту говорят исключительно на русском Владислав Воднев/РИА Новости
Казахстан стал источником тревожных слухов. Якобы там планируют упразднить русскоязычные школы уже в ближайшее время и заселить казахами русскоязычный север страны. Неужели это так, и самый близкий из союзников России готовится пойти по пути Украины?  Подробности...
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Что помешало русскому изобретателю создать первый самолет в мире

Александр Федорович Можайский начинал как морской офицер РИА Новости
1 апреля 1890 года этот мир оставил русский самородок Александр Федорович Можайский, пионер авиастроения. Ему не хватило каких-нибудь двадцати лет, чтобы увидеть флоты воздушных судов, бороздящих небесные просторы. Но его дело не пропало даром: Можайский был первым в длинной череде подвижников, усилиями которых Россия стала великой авиационной державой. Подробности...
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США поощряют Киев к новой авантюре в Донбассе

В Москве предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США Сергей Аверин/РИА Новости
Министры обороны Украины и США провели второй за полтора месяца разговор, касающийся ситуации в Донбассе. По словам Андрея Тарана, американцы пообещали Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией. О каких именно мерах поддержки может идти речь и чем грозит властям в Киеве повторение ошибки Саакашвили 2008 года? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Россия – это добрая сила, а не мягкая

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, экс-советник премьер-министра Киргизии, экономист
Сопоставляя с киргизскими проектами Запада или арабских стран, можно сказать, что именно Россия очень хорошо понимает нужды и потребности своего друга в Центральной Азии и точечно работает по ключевым направлениям сотрудничества на настоящих, не выдуманных принципах взаимовыгодного сотрудничества. Подробности...

Это не грузины, это отбросы общества

Шота Глурджидзе
Шота Глурджидзе, театральный художник, Тбилиси
Эти подонки, называя себя грузинами, разрушают свой же собственный, грузинский, культурный код, свою же собственную идентичность! Я надеюсь, грузинское общество в конце концов повзрослеет и поймет, что стоит за этими распростертыми объятиями «стратегических друзей», которые на самом деле наши общие стратегические враги. Подробности...
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Байден несет прямую ответственность за войну в Донбассе

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
После установления на Украине майданного режима, Байдена стали называть «проконсулом» Украины, потому что он курировал «украинский вопрос» в Вашингтоне и по факту управлял страной с 2014 по 2017 год. Байден и сам не скрывал, какое влияние имеет на Украину. Подробности...
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Русских разбавят казахами

За что интеллигенция любит Грузию

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В Карабахе нашли «Искандеры»

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Блогер Эдвард Бил признал, что был за рулем в момент аварии на Садовом кольце
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    США поощряют Киев к новой авантюре в Донбассе

    В Москве предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США    2 апреля 2021, 14:50
    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова,
    Елена Лексина

    Министры обороны Украины и США провели второй за полтора месяца разговор, касающийся ситуации в Донбассе. По словам Андрея Тарана, американцы пообещали Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией. О каких именно мерах поддержки может идти речь и чем грозит властям в Киеве повторение ошибки Саакашвили 2008 года?

    В четверг состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Андрея Тарана, по итогам которого Таран заявил о получении неких мер поддержки со стороны США в случае конфликта с Россией. В Минобороны Украины также сообщили, что руководители ведомств «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны». При этом разговор Тарана и Остина стал вторым за последние полтора месяца. А накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.

    Обещанная США помощь Украине в случае конфликта с Россией может оказаться «медвежьей услугой», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все должны работать на единую цель – на достижение мира на востоке Украины. Вашингтон же своими поставками вооружений, агрессивной и провокационной риторикой поощряет киевский режим к невыполнению минских договоренностей», – сказала дипломат в беседе с «Газетой.Ru».

    При этом в Кремле охарактеризовали ситуацию в Донбассе как пугающую, потому что «провокации со стороны вооруженных сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные». В то же время замминистра иностранных дел России Андрей Руденко отметил, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – это очередной вымысел.

    «Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией – это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном», – сказал Руденко, передает РИА «Новости».

    Ранее в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. При этом Вашингтон уже ознакомился с заявлениями представителей армии Украины о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие у границ. В то же время Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.

    «Что касается обещаний США, то за ними ничего, кроме слов, не стоит. Американцы никогда не будут воевать за Украину. Правительству Зеленского просто следует порядочно себя вести и не бегать к новому старшему брату за помощью. Пусть они лучше садятся за стол переговоров с ДНР и ЛНР и решают спорные вопросы в рамках Минских соглашений», – заявил газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

    Сейчас Киев, по словам собеседника, провоцирует Кремль на военный конфликт, рассчитывая, что с помощью США они смогут одолеть Россию. «При этом Украина до сих пор не может понять, что она своим существованием во многом обязана России, которая поддерживает ее в том числе и транзитом газа», – добавил сенатор. – Поэтому не надо провоцировать Россию на ответные действия.

    Не надо бряцать оружием у нас под носом. Это кончится для властей Украины печально». 

    Джабаров также отметил, что «странам – гарантам Минских соглашений уже надоела политика Украины». «Немцы и французы поняли бесперспективность работы с режимом Зеленского. Поэтому они даже не посчитали нужным сообщить Киеву о прошедших на днях переговорах с нашим президентом. Дело в том, что они не уважают Зеленского и не относятся к нему серьезно», – полагает сенатор.  

    В то же время советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник считает, что телефонную беседу между Остином и Тараном довольно трудно назвать «переговорами министров». «Это выглядит скорее как отчет подведомственного служащего старшему по званию. США лишь выразили озабоченность вопросом Донбасса и продемонстрировали символический жест поддержки украинским радикалам с целью успокоить их. Но на помощь Украине американцы не придут», – уверен собеседник.

    Он также предположил, что этот звонок был во многом обусловлен проведенными ранее переговорами «евротройки» с участием лидеров России, Германии и Франции. «Этот факт сильно обеспокоил как Киев, так и Вашингтон», – подчеркнул Мирошник.

    Собеседник убежден, что в случае эскалации конфликта в Донбассе Вашингтон никаких обязательств на себя брать не станет. «Максимум, на что может рассчитывать Украина – это подливание масла в огонь в виде поставок вооружений, военной техники, либо чего-то еще, что может способствовать еще большей эскалации конфликта», – полагает Мирошник.

    Он напомнил, что ранее в схожей ситуации оказалась Грузия, когда подстрекательство со стороны Вашингтона подтолкнуло экс-президента Михаила Саакашвили к совершению ключевой ошибки, а именно: началу боевых действий в августе 2008 года, которые обернулись для Грузии военным поражением.

    В свою очередь зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов добавил, что ведущие страны континентальной Европы выступают против военного решения конфликта в Донбассе. «Они настаивают на соблюдении Минских соглашений и продолжении работы исключительно политико-дипломатическими средствами. Поэтому Вашингтон здесь остается в одиночестве, потому как, кроме правительства в Киеве, больше никто не собирается участвовать в его авантюрах», – резюмировал Климов.

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