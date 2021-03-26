Военная стратегия Зеленского ухудшила статус Украины

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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин назначил Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области

26 марта, пятница  |  Последнее обновление — 21:18  |  vz.ru
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Зачем Америка скупает нефть у России

Россия зарабатывает на американских покупателях нефти Юрий Смитюк/ТАСС
Американцы в еще больших объемах стали покупать российскую нефть и мазут для производства бензина. Поставки достигли максимума за десять лет, подсчитали в Минэнерго США. Как так получилось, что Вашингтон наращивает закупку нефти у одного из своих главных геополитических оппонентов? Подробности...
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Какую позицию займет Россия в отношениях с США

Россия стремится удержать отношения с США от полного разрыва Christian Ohde/ТАСС
Реакция Москвы на «ментальную войну», которую разворачивает против России администрация Байдена, на первый взгляд кажется противоречивой. Дипломаты и парламентарии предостерегают от скатывания в пропасть и призывают восстановить контакты, в то время как в Минобороны весьма жестко проходятся по заокеанским «партнерам». На деле же, как отмечают международники, Москва уже сделала необходимые выводы об отношениях с США. Подробности...
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Военную мощь Крыма усилят десантники

Воздушно-десантные войска в последнее время усиливают свою мощь Евгений Биятов/РИА Новости
Глава Минобороны анонсировал ряд изменений в структуре Воздушно-десантных войск. В частности, речь идет о перемещении целой десантно-штурмовой бригады из Волгограда в Феодосию. Почему это подразделение переводится именно в Крым, какие задачи оно будет решать на полуострове – и как это связано с изменениями, происходящими в целом в ВДВ России? Подробности...
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Байден наконец-то определился с главной мировой угрозой

«Какая пресс-конференция?» – удивленно переспросил Байден REUTERS/Leah Millis
Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США новостями не побаловала. Пентагон задержится в Афганистане на несколько месяцев, миграционный кризис остается острой проблемой, а борьба с пандемией – главной задачей. Но было и то, что можно расценить как сенсацию: хозяин Белого дома назвал своим внешнеполитическим приоритетом… Северную Корею. Что это – помутнение рассудка или хитрый ход? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Мы злимся на Евгению Васильеву вовсе не потому, что она оскорбляет искусство и «храм» – Никас Сафронов там куда оскорбительнее. Проблема Васильевой в том, что она – в плане творчества наивная любительница – имеет время, деньги, силы, желание делать что ей нравится. Подробности...
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Пармезан окончательно станет русским

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Несмотря на хайп в интернете, Россия успешно реализует программу импортозамещения. Производство молока за шесть лет контрсанкций выросло почти на 25%. Это рекорд, которого даже у Советского Союза не было. Подробности...
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Собчак победила запреты, только непонятно зачем

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если очень стараться в исследовании зла, можно в конце концов спуститься в подземелье, в самый ад даже и на более длительное время – навсегда. Понравится ли там победительнице запретов – другой вопрос. Подробности...
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Чемпионат по русофобии в Грузии

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Россия, пора прививаться!

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
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Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
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В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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    Военная стратегия Зеленского ухудшила статус Украины

    Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы усиливать ненависть к России    26 марта 2021, 20:25
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Андрей Резчиков,
    Андрей Самохин

    Владимир Зеленский утвердил новую стратегию военной безопасности. Документ закрепляет сближение страны с НАТО. Россия в этой стратегии названа противником Киева. А в соответствии с российской военной доктриной это уже дает право Москве рассматривать Украину как страну, которая угрожает интересам Российской Федерации.

    Президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Стратегия, которая ранее была принята Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), предполагает готовность к сдерживанию агрессии, но не предусматривает достижения военного паритета с Россией. А главной целью стратегии является «заблаговременно подготовленная и всесторонне обеспеченная оборона Украины на принципах сдерживания, устойчивости и взаимодействия».

    В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине. По мнению авторов документа, внешняя политика России и ее военная стратегия якобы могут привести «к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе».

    Как отмечает украинское издание «Страна», стратегия базируется «на всеохватывающей обороне» – на суше, море, в воздухе и даже в информационном пространстве. Одним из элементов такой защиты является сдерживание. Под ним Зеленский подразумевает способность достичь такого уровня развития армии, флота и территориальной обороны, при котором агрессор понесет неприемлемые для себя потери и вынужден будет свернуть агрессию или отказаться от ее эскалации. Также выражен призыв готовиться чуть ли не к партизанским действиям на своей территории. Словосочетание «движение сопротивления» упоминается в документе десять раз, а «территориальная оборона» – больше тридцати.

    При этом слово «перевооружение» упоминается только три раза, а «модернизация» – лишь дважды.

    «Таким образом, новая стратегия в очередной раз подтверждает тезис о том, что с военной точки зрения Украина является ресурсом США для конфликта с Россией. Это не означает, что завтра Вооруженные силы Украины начнут наступление на наши позиции, но мы получаем под боком озлобленного врага, который не понимает, к чему именно его готовят», – считает руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.

    «Кроме того, некоторые положения в этой стратегии выглядят как, извините, откровенная дурь. В России никто не собирается завоевывать Украину и наступать на Киев. Однако Зеленскому с помощью подобных «стратегий» нужно хоть как-то поддерживать ненависть к России и к украинским сторонникам улучшения отношений с Москвой», – добавил собеседник.

    «Но в целом я поражаюсь примитивности этого документа. Зеленскому должно быть стыдно за то, что он его подписал.

    Это ведь касается и декларации «приобретения членства в НАТО». Не для того Украину превратили в ресурс и территорию борьбы с Россией. Да и какие-либо ожидания некоторой части украинцев по этому вопросу откровенно безосновательны. Западные стратеги не воспринимают Украину как полноценного партнера, потому что вместо военных и экономических условий там наблюдается гуляй-поле», – уверен эксперт.  

    То же самое касается термина «всеохватывающая оборона», который «местные пиарщики подсмотрели у западных коллег». «Потому вся эта концепция основана на лжи и обмане. Когда вы сидите за карточным столом без козырей, то начинаете блефовать», – подчеркнул Жилин.

    В свою очередь редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков назвал стратегию военной безопасности Украины частичной калькой с аналогичных документов стран Североатлантического альянса. «Украина хочет казаться членом НАТО, хотя таковым являться не может. Потому в документе мы видим обилие заимствований. Это касается и определения России как главного военного соперника, о чем ранее заявляла Британия. А термин «всеобъемлющая оборона» взят из военной доктрины США. Потому написанная «стратегия», по замыслу ее авторов, должна встраиваться в военные планы НАТО», – полагает военный эксперт.

    Также любопытно и то, что украинское правительство продолжает попытки юридически зафиксировать гражданскую войну в Донбассе как конфликт с Российской Федерацией, притом что Россия не является стороной этого конфликта. «А теперь представьте себе ситуацию, чисто теоретически, при которой Украина неимоверными силами США оказывается в НАТО, вследствие чего потенциальный конфликт между двумя странами превращается в конфликт России и НАТО. Результаты такого исхода событий понятны – это лунный пейзаж на месте Европы, включая территорию Украины. Но нынешние власти в Киеве об этом не задумываются», – пояснил собеседник.

    С другой стороны, как отмечают эксперты, ко «всеохватывающей обороне» равнодушны и сами украинцы. Ранее Зеленский уже сообщал о готовности мобилизовать на «большую войну» с Россией всех – и мужчин, и женщин. Его предшественник на посту президента Украины Петр Порошенко также заявлял, что 89% украинцев якобы готовы воевать с Россией. Но на практике ситуация была совершенно иной.

    Например, в ноябре 2017 года доля уклонистов от призыва в ВСУ составила 40%, а в декабре того же года минобороны Украины констатировало неявку 70% призывников, из которых почти треть находилась в розыске. Кроме того, призывная кампания тех лет в Киеве стала своего рода мемом, потому что в военкоматы тогда явилось лишь 3,95% призывников. А если учесть массовое дезертирство, то такие результаты весьма красноречиво демонстрируют реальное отношение украинцев к войне. По итогам 2020 года ситуация для украинских «ястребов» если и изменилась, то лишь в худшую сторону. Потому, как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский может выставить против России лишь армию дезертиров.

    Тем не менее, Москве в любом случае придется реагировать на новую военную стратегию Украины, полагают эксперты. «В связи с утверждением этого документа Украина подпадает под действие уже российской военной доктрины. Если они предпримут или даже продемонстрируют какие-то агрессивные действия по отношению к России, то мы с полными законными основаниями можем нанести ответный удар», – резюмировал Леонков.

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