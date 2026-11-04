По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Эксперт: День народного единства стал днем рождения российской нации
Член ОП Григорьев: Сплоченная работа фронта и тыла – пример единения народов России
День народного единства по праву занял свое место в праздничном календаре России. При этом важно помнить истоки праздника: в период Смутного времени население страны, осознав себя единым народом, объединилось против польских интервентов и вернуло себе государство. Сегодня же фронт и тыл продолжают эту традицию, отстаивая интересы России, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев.
«День народного единства имеет для страны важное значение. В период Смутного времени, когда на нашу землю пришли польские интервенты, население объединилось против общего врага, почувствовав себя единым народом», – подчеркнул Максим Григорьев, член Общественной палаты России.
Спикер особо указал на то, что праздник неразрывно связан с понятием единства. И в этом смысле День народного единства можно по праву считать днем рождения российской нации.
По его словам, как Минин и Пожарский в свое время, сегодня граждане России чувствуют сопричастность к судьбе государства. «В период Смуты, в годы Великой Отечественной войны и в СВО россияне объединяются против общего врага», – акцентировал собеседник.
Кроме того, президент Владимир Путин неоднократно говорил, что именно единство российского народа помогает стране побеждать. По словам спикера, это проявляется во всех сферах и областях: от спорта до противостояния санкциям.
«Особенно остро единение ощущается в рамках спецоперации. Мы все видим, как в условиях боевых действий сплачивается фронт и тыл. И как совершенно справедливо замечал президент, это является залогом нашей победы», – указал Григорьев.
«Богатая история праздника, его символы и традиции, заложенные много лет назад и появившиеся совсем недавно, – все это делает День народного единства привычной частью праздничного календаря страны», – заключил он.
Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник уходит корнями в 1612 год, когда народное ополчение под руководством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского очистило Москву от польских захватчиков. Эта победа официально завершила эпоху Смутного времени – кризиса российской государственности.
Долгое время дату отмечали исключительно как православный церковный праздник. А после Октябрьской революции 1917 года он и вовсе исчез из календаря. К идее празднования 4 ноября вернулись только в 2004 году. Зимой того же года Госдума приняла необходимые поправки, и 29 декабря президент подписал закон, устанавливающий 4 ноября Днем народного единства. С 2005 года праздник стал официальным выходным днем по всей стране.