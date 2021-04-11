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В Европарламенте захотели отключить Россию от SWIFT

11 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 06:58  |  vz.ru
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Спецпосланник США найдет повод похоронить «Северный поток – 2»

США нашли новый способ остановить газовую трубу России Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Санкции не помогли США остановить строительство «Северного потока – 2». Стройка продолжается, и в этом году газопровод будет достроен. Поэтому США разворачивают новый план борьбы. Главная роль в нем отведена специально созданной должности – спецпосланнику США. Судя по всему, его задача – убедить европейцев самим остановить стройку. Как он это сделает? Подробности...
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Сколько мест в парламенте получат новые единороссы

Избиратели больше не хотят видеть своими кандидатами спортсменов или представителей шоу-бизнеса Александр Рюмин/ТАСС
На осенних выборах наиболее упорная борьба развернется в округах, уверены эксперты. Если по партийным спискам предсказуемо выиграет «Единая Россия», то на местном уровне, где соревнуются личности, у оппозиции есть все шансы отжать у единороссов десятки мандатов. Впрочем, 180-190 мест из 225 возможных правящая партия, скорее всего, себе завоюет. И поможет ей в этом поколение «новых единороссов». Подробности...
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США сделали невольный подарок российской разведке

Ту-204ОН – крайне нужный ВВС России самолет-разведчик wikimedia.org
В Минобороны России могут потирать руки: США приняли решение списать самолеты-разведчики, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе. Эти машины больше не будут исследовать российскую территорию. Зато российские самолеты – аналоги Ту-204ОН продолжат службу на новом поприще, и это можно назвать своеобразным подарком со стороны американских властей. Подробности...
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Запад начал грязную игру против российской вакцины

Авторитет российской вакцины пытаются подорвать Александр Река/ТАСС
Поставленная в Словакию российская вакцина «Спутник V» не соответствует тем свойствам, которые были для нее заявлены ранее. Столь громкое заявление сделано не где-нибудь, а в Словакии, где не так давно из-за «Спутника V» случился целый правительственный кризис. Судя по всему, перед нами начало кампании дезинформации против прорывного российского препарата. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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С Навальным носятся, как с писаной торбой

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Либеральная общественность, может, конечно, на «Эхе дождя» озаряться великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола – у нас свобода. Но какой политический профит она собирается получить от такой поэмы экстаза, не вполне понятно. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Эрдоган показал себя настоящим султаном

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Визит топовых европейских чиновников в Турцию закончился грандиозным скандалом. Негативные последствия для Европы понимают все – кроме этих самых чиновников. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Принц, который запомнится эксцентричными шутками

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Принц Филип – воистину последний принц старой эпохи, времен, когда королева Виктория воспринималась современницей, а XIX столетие – совсем недавней историей. Но Филип вовсе не был живым памятником минувшим дням. Напротив – он оказался одним из тех, кто многое сделал для трансформации британской монархии в ХХ веке. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Турки унизили европейцев

Китай «отжимает» у России союзника

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем Украине новая война

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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до -5), виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...

Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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Старейший кинотеатр Москвы открылся после семи лет реконструкции

После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
  • Да, я женщина

  • Да, я мужчина

  • Нет, я женщина

  • Нет, я мужчина

  • Сам домогался

  • Сама домогалась
Потребление говядины в России снизилось. А какой продукт преобладает в вашем рационе?
  • Говядина

  • Свинина

  • Мясо птицы

  • Рыба

  • Овощи

  • Иное (указать в комментариях)
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Европарламенте захотели отключить Россию от SWIFT
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    на ваш взгляд


    Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?

    В Европарламенте захотели отключить Россию от SWIFT

       11 апреля 2021, 05:59
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер заявил, что «ответ» Запада Москве «должен быть недвусмысленным и сильным».

    Вебер считает, что Москва «продолжает курс опасных провокаций». По его мнению, «усиление военного присутствия» у границы с Украиной «является испытанием Запада». По мнению Вебера, ответ должны дать и ЕС, и США, причем «время дозированных санкций минует», если наступит эскалация ситуации на востоке Украины.

    В качестве мер, которые «должны стать реальными вариантами в случае эскалации», Вебер предложил «масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT». Он заявил, что «Северный поток — 2» в таком случае тоже «ни в коем случае не имел бы под собой оснований», передает ТАСС со ссылкой на Funke.

    Напомним, в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

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    СМИ: Киев впервые поднял в воздух в Донбассе турецкие беспилотники

    10 апреля 2021, 18:34

    Текст: Ксения Панькова

    Украина накануне впервые использовала закупленные у Турции беспилотники Bayraktar в Донбассе, сообщили украинские СМИ.

    Уточняется, что ударный БПЛА 9 апреля пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна, сообщает «Украинский милитарный портал».

    Ранее военный эксперт Александр Михайловский предположил, что военные силы Украины при конфликте с Донбассом планируют использовать вместо солдат ударные беспилотники Bayraktar TB2.

    Накануне в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.

    Напомним, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности.

    Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.

    Коментарии (78)
    В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских праворадикалов

    10 апреля 2021, 18:15

    Текст: Ксения Панькова

    В Донбасс прибыли представители украинских праворадикальных организаций с задачей проведения провокационных обстрелов территории ДНР, заявил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

    «Нашей разведкой отмечается прибытие в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады экипированных и вооруженных представителей праворадикальных организаций Украины», – цитирует РИА «Новости» Басурина.

    По его словам, представители украинских праворадикальных организаций прибыли «по согласованию с СБУ с задачей проведения провокационных обстрелов территории республики».

    В пятницу Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы.

    В свою очередь в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

    Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.

    Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.

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    Коментарии (53)
    Министр обороны Германии захотела узнать, куда перемещаются войска России
       11 апреля 2021, 03:00
    Фото: Darmer/Davids/Ropi/
    Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует раскрыть информацию о перемещении войск у границы с Украиной.

    По словам министра, если Москве «нечего скрывать», российская сторона «легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», передает ТАСС.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Путин указал Меркель на провокации Киева в Донбассе.

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    Коментарии (59)
    Украина и Турция обсудили поставки БПЛА Bayraktar
       10 апреля 2021, 22:57
    Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Главы военных ведомств Украины и Турции Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили поставки беспилотников Bayraktar Киеву, сообщает украинское минобороны.

    Министры «отдельно обсудили вопросы развития двусторонних отношений в сфере военно-технического сотрудничества». В частности, они «подробно коснулись хода реализации контрактов, подписанных в декабре», о строительстве кораблей класса «корвет», поставках Bayraktar и боеприпасов. Также обсуждались «возможности по развитию дальнейших проектов, в частности в авиационной отрасли». Стороны, как сообщает Киев, заявили о прогрессе в отношениях в оборонной сфере. Таран подтвердил приглашение министру национальной обороны Турции на празднование 30-й годовщины Дня независимости Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. СМИ сообщили, что Киев впервые поднял в воздух Bayraktar в Донбассе. БПЛА 9 апреля пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна.

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    Коментарии (24)
    Военный эксперт описал сценарий наступления украинской армии в Донбассе

    10 апреля 2021, 17:46

    Текст: Вера Басилая

    Военные силы Украины при конфликте с Донбассом планируют использовать вместо солдат ударные беспилотники Bayraktar TB2, предположил военный эксперт Александр Михайловский.

    Ранее турецкие СМИ сообщили о намерении Украины приобрести новую партию Bayraktar. Помимо этого, ожидается покупка противотанковых управляемых ракет и бомб с лазерным наведением. По данным сервисов мониторинга за воздушным пространством, ВСУ в последнее время активизировали применение беспилотников в Донбассе, но пока в учебных целях.

    Военный эксперт Александр Михайловский предположил, что в преддверии возможного наступления ВСУ, на Донбассе может появится база для беспилотников. Отсюда они смогут вылетать непосредственно к линии разграничения, пишет «Московский комсомолец».

    «Я бы предположил, что они создадут пункт управления дронами на базе военного аэродрома в Краматорске. Инфраструктура нужна минимальная, но главное, что аэродром практически у линии разграничения находится. То есть вылетел, отстрелялся и назад. Думаю, что именно так и выглядит хитрый и коварный украинский план – не посылать, по крайней мере, пока солдат, поработать беспилотниками. Насмотрелись турецких мультиков из Карабаха и теперь такие довольные», – заявил Михайловский.

    Эксперт посоветовал ополченцам Донбасса почаще «взглядывать на небо».

    Ранее в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.

    Напомним, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности.

    Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.

    Коментарии (28)
    Эрдоган поддержал «Крымскую платформу»

    10 апреля 2021, 20:38

    Текст: Ксения Панькова

    Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу».

    Зеленский находится в Стамбуле в рамках проведения заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), передает РИА «Новости».

    «Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Наша принципиальная позиция – непризнание аннексии Крыма. В ходе работы ССВУ мы подтвердили поддержку «Крымской платформы», которая призвана объединить земли Украины. Желаем, чтобы эта платформа стала решением для крымских татар и Украины», – сказал Эрдоган.

    По его словам, «повышение стандартов жизни крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину, Турция рассматривает как историческую и гуманитарную обязанность». «У нас есть проекты по строительству мечети для наших братьев крымских татар. Надеюсь, что в ближайшее время мы сделаем первый шаг для реализации этого проекта», – добавил Эрдоган.

    В свою очередь Зеленский сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили безопасность в Черноморском регионе.

    «Прежде всего, мы основательно обсудили вопросы безопасности и противодействие вызовам в Черноморском регионе. И стоит отметить, что видение Киева и видение Анкары совпадают относительно самих угроз и путей должного реагирования на эти угрозы», – добавил украинский президент.

    Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

    Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Коментарии (12)
    Беспорядки вспыхнули в Бухаресте из-за решения переделать больницу в ковидный госпиталь

    10 апреля 2021, 11:26

    Текст: Вера Басилая

    Власти Румынии решили преобразовать столичную ортопедическую больницу «Фоишор» в больницу для пациентов с COVID-19, что привело к беспорядкам и акциям протеста в ночь на субботу в Бухаресте, сообщают местные СМИ.

    Решение о преобразовании больницы румынский минздрав и департамент по чрезвычайным ситуациям МВД приняли из-за нехватки коек в отделениях интенсивной терапии в столичных больницах, передает ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.

    В «Фоишоре» всего было 105 пациентов, 13 было решено перевезти в другие больницы города, 92 пациента, которые были прооперированы или ждали операции, были выписаны. Больница располагает 20 койками для интенсивной терапии и еще 90 койками со снабжением кислородом.

    Во время перевозки пациентов в больнице и вокруг нее возник хаос. Недовольные больные и их родственники стали протестовать, возле медучреждения появились участники акций протеста против введенных властями ограничительных мер из-за COVID-19 и пытались блокировать вывоз пациентов. Полицейские и жандармы организовали оцепление вокруг эвакуируемых пациентов и машин скорой помощи.

    Глава департамента по чрезвычайным ситуациям, государственный секретарь МВД Раед Арафат выразил сожаление в связи с «причиненным дискомфортом», подчеркнув, что «это решение было необходимо».

    По его словам, хаос во время перевозки больных возник, в том числе, из-за протеста администрации и медперсонала больницы, которые требовали дополнительные объяснения.

    По сообщениям минздрава страны, из-за создавшегося хаоса и задержки с отправкой больных, часть пациентов оказалась в удручающем положении.

    «Способ эвакуации вызывает сожаление, и мы хотели бы, чтобы такое больше не повторилось никогда», – заявили в ведомстве.

    Утром в субботу в «Фоишоре» еще оставалось восемь подлежащих вывозу пациентов.

    Напомним, по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В немецком Касселе акция протеста против карантина в Германии переросла в беспорядки. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.

    Коментарии (7)
    Киев анонсировал встречу лидеров Германии, Франции и Украины

    10 апреля 2021, 17:14

    Текст: Вера Басилая

    Встреча лидеров Франции, Германии и Украины запланирована на ближайшей неделе, заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

    «Будет N3, то есть Франция, Германия и Украина… Я думаю, что это вопрос недели, плюс-минус», – приводит РИА «Новости» слова Арестовича. Он добавил, что Киев не ожидает ничего особенного от встречи советников «нормандского формата», запланированной на 14 апреля.

    Также Арестович прокомментировал специальное заседание ОБСЕ. Он считает, что в ОБСЕ должны дать свою оценку действиям России, и занять соответствующую позицию, и тогда россиянам «будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде».

    Трехсторонняя контактная группа, как отметил советник украинской делегации, не предназначена для того, чтобы решать «хоть что-то», она существует как вспомогательный орган лидеров «нормандской четверки». По словам Арестовича, в рамках ТКГ решаются «только тактические вопросы», например, пенсии, соцвыплаты.

    Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.

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    Коментарии (8)
    Эрдоган высказался в поддержку минских соглашений

    10 апреля 2021, 20:29

    Текст: Ксения Панькова

    Президент Турции Тайип Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским высказался в поддержку минских соглашений по Донбассу.

    «Мы обменялись мнениями о ситуации на Восточной Украине. Верим, что существующий кризис можно решим политическим, дипломатическим путем и в рамках международного права. Мы хотим, чтобы быстрее была снижена эскалация, напряженность, и в рамках минских договоренностей снова был установлен мир. Мы готовы поддерживать этот процесс», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

    «Продолжает свою работу миссия ОБСЕ, которая наблюдает за ситуацией на Донбассе. Мы считаем важным, чтобы она работала бесперебойно. Мы продолжим поддержку этой миссии ОБСЕ, в которой с самого начала работали турецкие дипломаты», – отметил президент Турции.

    Он добавил, что главная цель Турции – «сохранить Черном море как море мира, покоя и стабильности, и мы ни в коем случае не хотим увеличения градуса напряжения в нашем регионе».

    Президент Турции также выразил надежду, что конфликт на востоке Украины будет урегулирован политическим путем при помощи минских договоренностей, передает ТАСС.

    Также Эрдоган подчеркнул, что сотрудничество Турции и Украины в сфере оборонной промышленности не направлено против третьей стороны.

    «Мы начали новые консультации в формате 2+2 (переговоры глав МИД и Минобороны двух стран – прим. ВЗГЛЯД), таким образом мы укрепляем координацию между нашими странами. Наше сотрудничество в оборонной промышленности ни в коем случае не является инициативой, направленной против третьих стран», – сказал президент Турции.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность тем, что Киев уклоняется от реализации Минских соглашений, и в последнее время возобновляет «опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения».

    Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.

    В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало реальной причиной этого заявления и как оно отразится на урегулировании в Донбассе.

    Коментарии (1)
    Украине предрекли «конец государственности» в случае войны в Донбассе

    10 апреля 2021, 23:30

    Текст: Антон Антонов

    Если Киев развяжет военные действия в Донбассе, это станет концом украинской государственности, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    По его словам, Киев «развязывает войну», хотя и «понимает, что Россия своих не бросит». Однако «развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности», сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он подчеркнул, что Россия не позволит «втянуть себя в войну или какие-то другие опасные противостояния». Слуцкий отметил, что у России имеются «возможности адекватного реагирования на любые формы угрозы без того, чтобы действовать так, как нас подталкивают наши политические оппоненты», передает РИА «Новости».

    По мнению Слуцкого, «Россию провоцируют на войну». Он заявил, что «нашим стратегическим друзьям на Западе нужно подтверждение того, что Россия является с их точки зрения главной угрозой мировой цивилизации нынешнего столетия», передает ТАСС.

    Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил: «Начало боевых действий станет началом конца Украины».

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    Глава Евросовета пожаловался на бессонницу после скандала со стулом для главы ЕК
       10 апреля 2021, 13:56
    Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что глубоко сожалеет по поводу инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Анкаре, и заявил, что с тех пор плохо спит по ночам.

    «Я глубоко сожалею по поводу этого инцидента. Если бы можно было, я бы вернулся назад и исправил ситуацию. Это было шокирующее происшествие. Я не скрываю, что с тех пор плохо сплю по ночам. Я опасался, что, если бы как-то отреагировал [в той ситуации], то мог бы спровоцировать еще более серьезный инцидент», – цитирует ТАСС главу Евросовета.

    Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне– напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

    Глава Евросовета выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию.

    Он выразил мнение, что в отношении главы ЕК была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.

    Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь сообщил, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».

    Премьер-министр Италии, бывший председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги назвал президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором после инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

    В Бундестаге отметили, что Эрдоган продемонстрировал неуважение ко всему Евросоюзу. Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.

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    Эрдоган поддержал перспективу членства Украины в НАТО

    10 апреля 2021, 22:10

    Текст: Антон Антонов

    В совместном заявлении по итогам встречи президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский выразили поддержку перспективе членства Украины в НАТО.

    Как сообщается в заявлении, речь, в частности, идет о стремлении Киева получить «план действий по членству в НАТО в ближайшем будущем», передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский находится в Стамбуле в рамках проведения заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня. Эрдоган после встречи с Зеленским высказался в поддержку минских соглашений по Донбассу. Он также поддержал «Крымскую платформу».

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    Разработчики вакцины от коронавируса CureVac заявили о планах допуска в ЕС

    10 апреля 2021, 12:35

    Текст: Вера Басилая

    Вакцина CureVac от коронавируса может быть допущена в ЕС европейским регулятором ЕМА уже в мае, заявил официальный представитель фирмы Торстен Шюллер в интервью Augsburger Allgemeinen Zeitung.

    «Мы уже значительно продвинулись вперед в третьей клинической испытательной фазе и ожидаем данных для окончательного пакета для сертификации», – приводит РИА «Новости» слова Шюлера. Он добавил, что в фирме рассчитывают на допуск в ЕС «в мае или июне».

    Ранее в CureVac заявляли, что рассчитывают на сертификацию в ЕМА до конца июня.

    CureVac – биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Тюбингене, Германия, которая разрабатывает методы лечения на основе матричной РНК (мРНК).

    Компания сосредоточена на разработке вакцин против инфекционных заболеваний и лекарств от рака и редких заболеваний. Фирма интенсивно работает сейчас над созданием вакцины от вируса SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 впервые выявлен в декабре 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

    Ранее стало известно о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Германии ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ.

    Немецкий политолог Александр Рар объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД «вакцинный сепаратизм» в ЕС.

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    США и Британия заявили о «российских провокациях» против Украины

    11 апреля 2021, 01:25

    Текст: Антон Антонов

    Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Энтони Блинкен и Доминик Рааб провели телефонные переговоры, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

    США и Британия «обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций». Кроме того, они заявили о «необходимости немедленного прекращения наращивания сил и подстрекательской риторики», которые на Западе приписывают России, передает ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.

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    В Госдуме оценили настрой Киева на мирное урегулирование ситуации в Донбассе

    10 апреля 2021, 16:01

    Текст: Вера Басилая

    Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал «иезуитской уловкой» заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что Киев настроен на «цивилизованный» путь решения ситуации в Донбассе.

    «Мы каждый раз слышим о возвращении Донбасса без применения силы, тем не менее там регулярно происходят обстрелы. Это такая иезуитская уловка», – цитирует RT Бельбека .

    По его словам, если бы официальный Киев хотел решить ситуацию в Донбассе, то выполнил бы все пункты Минских соглашений. Пока что наблюдаются только «какие-то метания из стороны в сторону – все, что угодно, только не выполнение взятых на себя обязательств», заключил парламентарий.

    Ранее Таран заявил, что слухи о намерениях Киева наступать – не что иное, как «страшилки». При этом министр отверг какие-либо компромиссы в отстаивании интересов страны. Министр призвал к ускоренному вступлению в НАТО, поскольку, по его мнению, это станет «наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества».

    В субботу МИД России призвали США обуздать политику Киева. До этого Россия и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины.

    Между тем 5 апреля в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.

    Кроме того, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.

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